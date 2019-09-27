التقط صور واقعية للعالم كما تراه عينيك مع هاتف Galaxy Note10

وطنا اليوم-عمان:لا تزال أجهزة سامسونج تتصدر طليعة المشهد التكنولوجي في تقديمها طرق جديدة ومبتكرة تتيح للمستخدمين التواصل وتخليد لحظاتهم الخاصة ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء. ومع هاتف Galaxy Note10 الجديد، تستمر هذه الرؤية في النمو مع الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي تتميز بها كاميرا الهاتف. فبفضل مجموعة من تقنيات وبرمجيات التصوير المتقدمة، يعمل هاتفGalaxy Note10 على الارتقاء بتجربة التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات عبر الهواتف الذكية إلى المستوى التالي.

وسواءً كنت تفضل التصوير بخمس عدسات (Note10 +) أو أربع عدسات (Note10) ، تمنحك هواتف Note الحديثة نافذة جديدة كلياً لرؤية العالم إلى جانب مجموعة استثنائية من أدوات Galaxy Note الإبداعية الأكثر قوة حتى الآن. وقد تم تصميم هاتف Note10 الجديد بما ينسجم مع متطلبات المستخدمين وأسلوب حيتاتهم اليومي وهو الهاتف الذكي المثالي لمساعدتك على التقاط العالم كما تراه عينيك.

صور شخصية مذهلة في أي وقت - هل سبق لك أن حاولت التقاط صورة لوقت غروب الشمس، لكنك فشلت في ذلك بسبب بيئة التصوير غير الواضحة وعدم وجود مستوى مثالي من الإضاءة؟ ولكن الآن مع هاتف Galaxy Note10، تم حل هذه المشكلة بفضل ابتكار تقنية وضعية التصوير الليلي Night Mode التي تسمح للكاميرا الأمامية في هاتف Note10 بالتقاط صور منخفضة الإضاءة بغض النظر عن بيئة الإضاءة المحيطة.

أدوات احترافية لتحرير الفيديوهات – يوفر هاتف Note10 لمستخدميه مجموعة شاملة من الأدوات الاحترافية لتحرير الفيديوهات وتحويل عملية التصوير بأكملها. ويتيح ذلك للمستخدمين إمكانية التصوير بطريقة احترافية متناسقة وتحرير الصور والفيديوهات والاصور أثناء التنقل بشكل سلس، دون الحاجة إلى أي معدات إضافية أو برامج تحرير إضافية.

اكشتف روحك الإبداعية مع تقنية الواقع المعزز – تعزز أداة الرسم بتقنية الواقع المعزز AR Doodle خوارزميات التنسيق المكاني على الصور ومقاطع الفيديو لتعقب الأشياء والأجسام المراد تصويرها، مما يسمح للمستخدمين بالاعتماد على الأشياء الثابتة أو المتحركة لتمكين الرسومات المُضافة على أي مساحة. ويتيح ذلك للمستخدمين إضافة لمسة من التفرد والمرح إلى أي فيديو أو صورة.

رؤية متطورة ثلاثية الأبعاد لمشهد التصوير - تستخدم تقنية DepthVision التي يتميز بها هاتف Galaxy Note10+ كاميرا ثلاثية الأبعاد لتحديد أبعاد بيئة مشهد التصوير وتوفير رؤية متطورة ثلاثي الأبعاد. ويتيح ذلك للكاميرا قياس عمق المشهد والقدرة على توفير معالجة ثلاثية الأبعاد مع مستوى أعلى من الدقة.

مزيد من التحكم باستخدام الحركات الجوية في قلم S Pen – تتخطى ميزات هاتف سامسونج الجديد إمكانيات أداة الرسم بتقنية الواقع المعزز AR Doodle ، حيث تساهم أدوات التحكم في إيماءات قلم S Pen في تمكين المستخدمين من أن يكونوا أكثر إنتاجية وكفاءة. وتشمل الميزات الجديدة المبتكرة القدرة على التقاط صور بتقنية التريكز المباشر Live Focus إضافة إلى تسجيل الفيديوهات من خلال تغيير وضعية التصوير عن بُعد؛ وتكبير وتصغير عدسة الكاميرا لالتقاط صور مثالية إضافة إلى تغيير زاوية الكاميرا في وضعية الصور الشخصية أو وضعية التركيز المباشر؛ والتحكم في الوسائط مثل YouTube وSpotify - كل ذلك من خلال التحسينات الجديدة التي تم إدخالها على قلم S Pen .