شركة ميناء حاويات العقبة تواصل تعزيز الوعي البيئي

وطنا اليوم- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي، عن مشاركتها في نسخة هذا العام من مبادرة "Go Green" العالمية التي أطلقتها شبكة موانئ "إي بي إم “APM العالمية. وأظهرت شركة ميناء حاويات العقبة، المُشغَّلَة من قبل شركة "إي بي إم APM" لمحطات الحاويات الدولية مع مرور السنوات اهتمامها البالغ وحرصها على الانخراط الفاعل والمتواصل في حماية النظام البيئي البحري في العقبة، مع تركيز كبير وخاص خلال العام الحالي على تنمية الشراكات المجتمعية. وقد شهدت مشاركة الشركة في مبادرة "Go Green" العالمية التي امتدت فعاليات أسبوعها من التاسع عشر إلى السابع والعشرين من أيلول، تنفيذ ثلاثة نشاطات مختلفة، وذلك بالتعاون ما بين كل من قسم الصحّة، والسلامة، والأمن، والبيئة، ولجنة المسؤولية المجتمعية، واللجنة البيئية، وقسم العمليات والهندسة، إضافة إلى قسم الإدارة. هذا وتمثلّ النشاط الأول بتنفيذ سلسلة من الجلسات التوعوية للمقاولين وسائقي الشاحنات الخارجيين وموظفي شركة ميناء حاويات حاويات العقبة، حول البلاستيك وتأثيراته على كل من الصحة والبيئة، بما في ذلك النظام البيئي البحري. وقد تم توزيع الكتيبات التي تبين تأثير التلوث البلاستيكي وطرق الحد من بصمة الشركة على البيئة. وضمن النشاط الثاني الذي يعد أيضاً جزءاً من نشاطات الشركة للاستدامة البيئية، فقد قامت شركة ميناء حاويات العقبة بتنظيف شامل للشاطئ الشمالي لميناء الحاويات في منطقة تجميع مخلفات الشاطيء وقاع البحر، وذلك بالتعاون مع الشرطة البيئية، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، ومحطة العلوم البحرية، وجمعية صيادي الأسماك، وفريق "Clean Blue"، بالإضافة لمدارس العقبة الدولية، ومدرسة راهبات الوردية، وقرية العقبة اللوجستية؛ حيث تم تجميع طن ونصف من النفايات الصلبة المتراكمة على الشاطيء و800 كغم من قاع البحر. أما ضمن النشاط الثالث، والذي هدف لزيادة المساحات الخضراء في شركة ميناء حاويات العقبة ومحيطها، فقد تم إعادة استخدام براميل نقل المشتقات النفطية بعد معالجتها ليتم الاستعانة بها لغايات الزراعة وتخضير مناطق مختلفة من ميناء الحاويات، وذلك لما تنطوي عليه هذه الخطوة من منافع صحية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز التنوع الحيوي، وتسهيل إدارة المياه، هذا بالإضافة لما تضفيه المساحات الخضراء من راحة نفسية كونها تقلل من التلوث الضوضائي. ويذكر بأن مشاركة شركة ميناء حاويات العقبة في أسبوع مبادرة "Go Green" للعام الحالي 2019، جاءت كجزء من جهود الشركة المتعلقة بتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على البيئة بمواردها، بالإضافة للتثقيف البيئي والتشجيع على السلوكيات البيئية السليمة المؤسسية والفردية. وتعتبر شركة ميناء حاويات العقبة شريكاً رئيساً في حملة "نظفوا العالم"، التي تهدف إلى خلق ونشر ثقافة واعية لدى الأردنيين لمحاربة الآثار السلبية للنفايات التي تضر بالبيئة البحرية والصحة والاقتصاد.









