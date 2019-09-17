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شركات روسية تهدد بالانسحاب من السوق الاردنية
وطنا اليوم-عمان:علم أن 3 شركات روسية وهي شركات (TUI, ANNEX ، Coral )، هددت بالانسحاب من السوق الاردنية بسبب احتكار شركة مصرية للفنادق في العقبة لصالحها ومنع الشركات الاخرى التعامل مع تلك الفنادق.
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