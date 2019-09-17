 وطنا نيوز -شركات روسية تهدد بالانسحاب من السوق الاردنية
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شركات روسية تهدد بالانسحاب من السوق الاردنية
التاريخ : 17-09-2019 09:29:16 المشاهدات: 1185

وطنا اليوم-عمان:علم أن 3 شركات روسية وهي شركات (TUI, ANNEX ، Coral )، هددت بالانسحاب من السوق الاردنية بسبب احتكار شركة مصرية للفنادق في العقبة لصالحها ومنع الشركات الاخرى التعامل مع تلك الفنادق.
وقالت مصادر، إن الشركات تقوم بنقل السياح الروس إلى العقبة على متن طائرات في الموسم من شهر 10 تشرين اول إلى شهر 5 آيار من كل عام، وتقوم بحجز شقق غرف فندقية في الفنادق في العقبة، تفاجأت، باحتكار شركة مصرية لكافة الغرف الفندقية في مدينة العقبة، ما من شأنه ضرب الاستثمار السياحي لتلك الشركات ويكبدها خسائر كبيرة.
وبحسب المصادر، فان الشركات الروسية الثلاث تدر دخلا إلى الخزينة يقدر بنحو 15 مليون دينار سنويا جراء استقدام نحو 50 الف سائح روسي سنويا، بإقامة تصل إلى 7 ليال في فنادق المملكة.
كما علم أن هيئة تنشيط السياحة ستقوم بعقد اجتماع لدراسة تهديد الشركات الروسية، بعد غدٍ الخميس في العقبة.


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