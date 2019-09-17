البنك العربي يجدد دعمه لماراثون عمّان

وطنا اليوم-عمان:أعلن البنك العربي مؤخراً عن تجديد اتفاقية التعاون مع الجمعية الأردنية للماراثونات "رن جوردان"، ليكون بموجبها الراعي الذهبي لفعاليات سامسونج ماراثون عمّان والذي سيقام خلال شهر تشرين الأول 2019. ويأتي هذا الدعم المتواصل لماراثون عمّان منذ انطلاقه كجزء من استراتيجية البنك العربي لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الهادفة وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية.

وفي تعليقه على هذا التعاون قال السيد طارق الحاج حسن – نائب رئيس أول - مدير إدارة البراندنج في البنك العربي: "نعتز بتجديد تعاوننا مع الجمعية الأردنية للماراثونات للعام الحادي عشر على التوالي حيث يشكل ماراثون عمّان منصة فاعلة لرفع الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة واتباع نهج حياتي صحي بالإضافة الى الدور السياحي والحضاري الذي يجسده مثل هذا الحدث الذي يقام سنوياً في قلب العاصمة عمّان." وأضاف:" يواصل ماراثون عمان نجاحه من خلال تنظيمه المميز والمشاركة الواسعة من مختلف قطاعات المجتمع بالإضافة إلى إستقطابه لنخبة من العدائين العالميين."

وقد صرّحت الآنسة لينا الكرد مدير الجمعية الأردنية للماراثونات عن التعاون الممتد مع البنك العربي قائلة: "يسعدنا بالجمعية الأردنية للماراثونات أن نجدد تعاوننا وأن نبني على علاقتنا المتميزة مع البنك العربي والذي يعد مؤسسة مالية عريقة في الأردن والوطن العربي، حيث وفّر لنا هذا التعاون الدعم لتطوير الماراثون ليصبح حدثاُ رياضياُ سنوياً يتطلع له الجميع، ليحقق كافة أهدافه التي تعنى بتشجيع الرياضة والسياحة بالإضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية التي تعنى بالأنشطة الشبابية والرياضية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من عنوان الماراثون "الركض لغايات نبيلة"."

و تجدر الإشارة هنا إلى أنّ دعم ورعاية الأنشطة والمبادرات المجتمعية الهادفة هي أحد الركائز التي يقوم عليها برنامج 'معاً' للمسؤولية الإجتماعية من البنك العربي، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات من بينها الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.