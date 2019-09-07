فاين الصحية القابضة تتألق في جوائز ليوني العالمية للتنوع بين الجنسين

وطنا اليوم-عمان: حصدت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، ثلاثاً من جوائز "ليوني Leonie للتنوع بين الجنسين والتميز القيادي ضمن قمة "اكسري السقف، لامسي السماء" Break the ceiling touch the sky®"، للمرة الثانية على التوالي، والتي تم توزيعها خلال حفل كبير أقيم مؤخراً في سنغافورة بحضور عدد كبير من الشخصيات والمشاركين من دول العالم.

هذا وتألفت لجنة التحكيم من 50 قيادياً مرموقاً من أنجح الشركات على مستوى العالم، والذين كرموا الشركات والأفراد الفائزين ممن كان لهم أثر واضح وإيجابي في تعزيز التنوع في بيئة العمل العصرية.

وقد حظيت "فاين" بتكريم مرموق؛ حيث حصلت على 3 جوائز لتضاف إلى رصيدها المتنامي من الجوائز التي تعتبر مصدر فخر لها، وذلك مع نيل رئيسها التنفيذي جيمس مايكل لافيرتي المركز الثاني ضمن فئة "أفضل مرشد للعام"، فضلاً عن تسميته كواحد من أفضل خمسة رؤساء تنفيذيين ضمن فئة "أفضل رئيس تنفيذي للعام"، في حين نالت رئيسة الامتثال لدى المجموعة، أليزا إقبال حيدر، المركز الثالث في فئة "أفضل امرأة قيادية ملهمة".

وبهذه المناسبة، عبّر لافيرتي عن امتنانه لنيل المجموعة لهذه الجوائز المرموقة، وقال: "إن حصولنا على ثلاث من جوائز ليوني للسنة الثانية على التوالي يعد شرفاً عظيماً لمجموعتنا؛ حيث تبرهن هذه الجوائز على التزامنا الراسخ تجاه التنوع والمساواة بين الجنسين، وتجاه تمكين المرأة، والتي تعتبر جميعها من القضايا الهامة بالنسبة لنا. نؤمن بأن إعطاء الفرص لأكبر عدد من النساء وتعزيز تقلدهن لمناصب قيادية يُتًرجم إلى مزيد من الابتكار والإنتاجية والنجاح."

ويمثّل هذا التكريم الذي حصلت عليه مجموعة "فاين" دليلاً على جهودها الدؤوبة فيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين والشمولية وتمكين المرأة، على طريق تحقيق أهداف المجموعة وتجسيد قيمها. هذا ويندرج استقطاب وتوظيف النساء وضمهن لقاعدة الطاقات البشرية، فضلاً عن دعمهن وتحفيزهن، ضمن قائمة أهدافها وطموحاتها طويلة المدى. وكانت المجموعة وانطلاقاً من التزامها بهذا المبدأ، قد تمكنت من رفع نسبة التمثيل النسائي لديها ضمن فريقها القيادي إلى 30% خلال العام الماضي وحده، الأمر الذي أسهم في جعل "فاين" شركة رائدة في مجال التنوع بين الجنسين في مكان العمل.

ويشار إلى أن جوائز "ليونيLeonie للتنوع بين الجنسين والتميز" تهدف إلى تكريم الشركات والأفراد المميزين في جميع أنحاء العالم من أصحاب المساهمات الكبيرة في تمكين المرأة وتعزيز تقدمها وتقلدها أدواراً قيادية، وهو دليل على التأثير الإيجابي المتزايد للتنوع بين الجنسين.