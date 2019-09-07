بنك ABC الأردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية

وطنا اليوم-قام بنك ABC الأردن بتجديد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية والتعليم وبرعاية جمعية البنوك في الأردن وذلك لدعم المدارس الحكومية وفي ذات الوقت للمحافظة على البيئة تحت عنوان "مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق" يتم من خلالها إعادة تدوير الورق واستبداله بورق جديد.

وتعزيزا للمسؤولية المجتمعية فقد أبدى بنك ABC رغبته في المشاركة وللعام الثاني على التوالي في المبادرة والمساهمة في دعم المدارس الحكومية من خلال منح مؤسسة الأميرة عالية كافة عوائد استبدال الورق التالف لديه بحيث يقوم البنك باستبدال الورق بمواعين ورق بحجم A4 ولتقوم المؤسسة بتوزيعها على مديريات التربية التابعة لوزارة التربية والتعليم وبالتالي لتقوم بتوزيعها على المدارس الحكومية المحتاجة في المملكة مجاناً.

وقد وقع مذكرة التفاهم السيدة سيمونا بشوتي / المدير العام لبنك ABC الأردن، وسمو الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة – المدير التنفيذي لمؤسسة الأميرة عالية، وعطوفة السيد سامي السلايطة – الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعلم، كما وقد تم توقيع هذه المذكرة برعاية جمعية البنوك في الأردن ويمثلها رئيس مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع كشاهد على مذكرة التفاهم.