10 ميزات عليك معرفتها في هاتف Galaxy Note10

وطنا اليوم-عمان:يقدم هاتفا Galaxy Note10 و Note10+مجموعة استثنائية وقوية من الابتكارات المصممة لمساعدة المستخدمين على الاستمتاع بأفضل تجربة استخدام ممكنة. وسواء كنت تستخدم للمرة الأولى هواتف سلسلة Note أو أنك مستخدم قديم وقمت بترقية هاتف إلى الإصدار الأخير، فإن الميزات المبتكرة التي يتضمنها هاتف سامسونج الجديد تتيح للمستخدمين القدرة على تخصيص هواتفهم بطرق تناسبهم وبالتالي تعزيز إمكاناتهم الإبداعية والإنتاجية. وبهدف مساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من أجهزتهم، فيما يلي 10 وظائف وميزات مبتكرة يجب على مستخدمي Galaxy Note10 مراعاتها عند البدء باستخدام أجهزتهم الجديدة.

حجم المثالي – يتوفر هاتف Note10 بحجمين لأول مرة على الإطلاق ليتناسب مع احتياجات المستخدمين ومتطلباتهم المتفردة، حيث يأتي هاتف Note10 مع شاشة إنفينيتي 6.3 بوصة بينما يأتي Note10+ مع أكبر شاشة عرض على الإطلاق مع شاشة عرض إنفينيتي بحجم 6.8 بوصة - ليتوفر للمستخدمين خياران قويان.

دعم نظام ويندوز - يتميز هاتف Galaxy Note10 بميزة Link to Windows المدمجة مباشرة في لوحة الاختصارات السريعة مما يعني أنه يمكن للمستخدمين توصيل جهاز Note10 الخاص بهم بسهولة بجهاز الكمبيوتر الخاص بهم الذي يعمل بنظام Windows 10 إضافة إلى وإرسال واستقبال الرسائل ومشاهدة الإخطارات – مع ما يصل إلى 25 صورة حديثة - مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

تسجيل الشاشة – يوفر هاتف سامسونج الجديد من خلال ميزة تسجيل ما هو معروض على الشاشة وظيفة تسجيل الفيديوهات، مما يتيح للمستخدمين، مثل المدونين واللاعبين، استخدام الكاميرا الأمامية لإضافة ردود فعل وتعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

مستوى عالٍ من الإنتاجية – يمكن للمستخدمين بفضل قوة هاتف Note10 نقل المهام المتعددة إلى المستوى التالي من خلال تسهيل عملية استخدام قاعدة Samsung DeX2، مما يمنح المستخدمين القدرة على نقل تجربة الأجهزة المتحركة إلى كمبيوتر شخصي يعمل بنظام Windows أو Mac باستخدام كابل USB بسيط.

تناغم تام مع أسلوب حياتك - تأتي هواتف Note10 مع ميزة Bixby Routines التي تعمل على تعزيز نمط حياة المستخدمين من خلال مجموعة من الوظائف الذكية والسلسة التي يمكنها تحسين إعدادات الجهاز استناداً إلى إجراءات يومية مثل تعتيم الشاشة وتنشيط مرشح الضوء الأزرق Note10s أو التبديل إلى Wi-Fi لحماية استخدام البيانات.

منظومة Galaxy المتصلة - يعتبر التكامل السلس مع منظومة أجهزة Galaxy بمثابة ميزة فريدة من نوعها للعديد من مستخدمي أجهزة Galaxy. ويتميز جهاز Note10 بقدرته على الاقتران والتحكم بساعة Galaxy Watch Active2 الجديدة، مما يتيح للمستخدمين القيام بأشياء رائعة مثل التقاط الصور عبر شاشة ساعتهم.

الحركات الجوية مع قلم S Pen – يأتي هاتف Galaxy Note10 مع ميزة التحكم بالإيماءات المدعومة بتقنية البلوتوث منخفضة الطاقة (BLE)، والتي تمنح المستخدمين القدرة على استخدام الحركات الجوية للتحكم بجوانب معينة من الجهاز من خلال قلم S Pen. هذا يعني أن بإمكان المستخدمين تبديل أوضاع الكاميرا والتكبير والتصغير أو التحكم في الموسيقى المفضلة أو مشغلات الفيديو من خلال إيماءات بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز عناصر التحكم بقابليتها للتخصيص، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة طبيعية مخصصة.

إعادة ترتيب وضعيات الكاميرا – بهدف تمكين المستخدم من عديم تفويت أي لقطة مثالية، يتيح هاتف Note10 لهم إعادة ضبط وضعيات الكاميرا بما يتناسب مع تفضيلاتهم، مما يتيح لهم التقاط صور مذهلة بالطريقة التي يريدونها مع تقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الكاميرا وأنماط التصوير العديدة الخاصة بها.

التركيز على الصوت - إحدى الميزات البارزة في هاتف Note10 هي ميزة التركيز على Zoom-In Mic - وهي ميزة جديدة تماماً تستند إلى الذكاء الاصطناعي وتعمل على نقل بمفهوم التركيز في التصوير وتسجيل الفيديوهات إلى مستوى جديد تماماً من خلال تضخيم مصادر الصوت في إطار الكاميرا. ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة التركيز على موضوع الفيديو الخاص بهم ثم التركيز على صوت الموضوع لتضخيم الصوت وتقليل الضوضاء في الخلفية.

كاميرات متعددة ووضعات تصوير مختلفة - يأتي هاتف Note10 مع كاميرات ومزايا تصوير مختلفة تناسب متطلبات المستخدمين الذين يمكنهم استخدام إعدادات الكاميرا الثلاثية أو الرباعية للاستفادة إلى أقصى حد من وضعيات وأدوات الكاميرا الاحترافية بشكل سلس.