ABC الأردن يواصل دعمه لجمعية هديه الحياة الخيرية

وطنا اليوم-عمان:ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية وضمن اهتماماته في خدمة المجتمع المحلي وحرصاً منه على المساهمة في دعم فئة الاطفال، فقد واصل بنك ABC الأردن دعمه المادي لجمعيه هديه الحياة الخيريةوقد قــامت سعــادة الســيدة سيمونا بشوتي / المدير العام لبنك ABC الأردن ترافقها الآنسة مدير دائرة الاتصال المؤسسي بزيارة الى الأطفال الذين أجريت لهم عمليات قلب مفتوح وذلك للاطمئنان عن احوالهم الصحية بعد اجراء العمليات الجراحية.

وحول هذا الشأن، فقد اشارت سعادة السيدة سيمونا بشوتي - المدير العام للبنك الى ان هذا الدعم يأتي ضمن مسؤولية البنك الانسانية والاجتماعية وذلك تجسيداً لرؤية البنك بأهمية تنفيذ دور المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه وذلك من خلال دعم جهود هذه الجمعيات ومد يد العون لها لتمكينها من أداء رسالتها وإيمانا من البنك بضرورة إيلاء فئة الأطفال رعاية واهتماما خاصين، ومساهمة منه في تسهيل الاجراءات العلاجية لهؤلاء الاطفال المحتاجين ولإعطاء الامل لهم ولعائلاتهم والعمل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية هدية الحياة تأسست عام 2006 وتقوم بتقديم الخدمات الطبية المجانية وعمليات القلب المفتوح لإنقاذ حياة الاطفال الذين يعانون من امراض القلب المزمنة بغض النظر عن جنسياتهم وديانتهم وقد تم علاج أطفال من عدة جنسيات أردنية وفلسطينية وسوريه وعراقية واخرى، من خلال حملات أمريكية وأردنية محليه عديده. ومنذ تأسيس الجمعية والعمليات تتم بالتنسيق والدعم من مركز الخالدي الطبي ولذلك كانت الحملات دائما تتضمن التدريب للكوادر الطبية الأردنية مما يساعد كثيرا على التعلم والمعرفة بالتقدم الطبي للارتقاء لأعلى المستويات ومواكبة التطور العالم.

هذا ويعتبر بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر.