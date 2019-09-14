وطنا نيوز -"بيكو" تطلق تقنية تقنية "هارفيست فريش" التي تحاكي سطوع الشمس لتحافظ على الفيتامينات وتبقي الفواكه والخضروات طازجة

وطنااليوم-(عمّان14 أيلول 2019): أعلنت "بيكو"، علامة الأجهزة المنزلية الرائدة على مستوى أوروبا، عن إطلاق تقنية "هارفيست فريش" (HarvestFresh) التي تساهم بإبقاء الفواكه والخضروات طازجة في الثلاجات لفترات طويلة دون الخوف من فقدان قيمتها الغذائية. وجاء الإعلان عن إطلاق التقنية التي ستتوفر في مجموعة واسعة من طرازات الثلاجات على هامش مشاركة "بيكو" في معرض "إيفا برلين"، أكبر معرض للسلع الإلكترونية الاستهلاكية في العالم.

وتستخدم تقنية "هارفيست فريش" المبتكرة التي تم تطويرها خصيصاً لثلاجات "بيكو"، ثلاثة أنماط إضاءة بألوان مختلفة (أخضر، أزرق، أحمر) تعكس ضوء الشمس الطبيعي على مدار اليوم. وسيحاكي مزيج الإنارة الفريد دورة ضوء النهار، بما في ذلك أوقات الظلام، والتي بدورها ستهيئ بيئة حياة طبيعية للفواكه والخضروات بعد فترة طويلة من حصادها وشرائها. وقد أظهرت الدراسات أن هذه التقنية تساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين (أ) وفيتامين (ج) لفترة أطول.

وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق في "بيكو"، زينب ياليم أوزون: "نحرص في ’بيكو‘ على ابتكار المنتجات والتقنيات التي من شأنها تعزيز عافية المستهلكين في عصرنا الراهن. ويأتي ذلك انطلاقاً من إدراكنا للصعوبة التي تواجههم في الحصول على الطعام الصحي، واستناداً إلى التزامنا الراسخ ببذل قصارى جهدنا لإضفاء المزيد من الصحة والسهولة على أنماط حياتهم".

وتعد هذه التقنية المبتكرة في قطاع الأجهزة المنزلية الكبيرة بمثابة خطوة إضافية من "بيكو" نحو تحقيق هدفها بتمكين الأجيال الجديدة من العيش بسعادة أكبر وصحة أفضل. وتأتي في أعقاب مبادرة "تناول طعامك كالمحترفين" التي أطلقتها الشركة مؤخراً بالشراكة مع نادي برشلونة ومنظمة اليونيسف بهدف المساهمة في الحد من انتشار السمنة بين أطفال العالم عبر إلهامهم لاتخاذ خيارات غذائية صحية مثل نجوم كرة القدم المفضلين لديهم.

وستتوفر تقنية "هارفيست فريش" في عام 2020 في مجموعة محددة من ثلاجات "بيكو". ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beko.com.