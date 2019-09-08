وطنا اليوم-أطلقت شركة زين الأردن، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد؛ حملة لتوزيع الحقائب المدرسية المزوّدة بالقرطاسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على طلبة المدارس الحكومية في مناطق جيوب الفقر في مختلف محافظات المملكة

ووزّعت الشركة 6000 حقيبة مدرسية مزوّدة بالقرطاسية، بالإضافة إلى تسليم 3,000 حقيبة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتوزيعها على الطلاب في محافظة العقبة، فيما تم توزيع ما يقارب الـ 2000 حقيبة على أطفال الأُسر العفيفة.

وتندرج هذه الحملة -التي تعمل شركة زين على إطلاقها باستمرار- في إطار جهود الشركة الرامية إلى دعم العملية التعليمية، وتماشياً مع الهدف الرابع "التعليم الجيد" من أهداف التنمية المُستدامة التي تحرص زين على تطبيقها في كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الإستدامة، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب على استقبال العام الدراسي الجديد بشكل أفضل.

ويشمل توزيع الحقائب والقرطاسية الطلبة في عدد من المدارس الحكومية التي تم اختيارها من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي: مدرسة صالحية العابد الثانوية للبنات، وزيد بن حارثة الأساسية للبنين في لواء ماركا، و عراق الأمير الأساسية للبنين، والحامدية الأساسية المختلطة في لواء وادي السير، ومدرسة مثلث مليح الأساسية المختلطة، ومدرسة ذيبان الأساسية المختلطة في لواء ذيبان، وفي لواء الرصيفة، تم توزيع الحقائب على طلبة مدرسة وادي القطار الثانوية للبنات، ومدرسة حي أبو صياح الأساسية للبنين، وفي لواء عين الباشا مدرسة أم نجاصة للبنين، ومدرسة صافوط الأساسية المختلطة، وفي الأغوار الشمالية مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية للبنات، والقرن الأساسية، أما في الأغوار الجنوبية فسيتم توزيع الحقائب على طلبة مدرسة فيفا للذكور وللإناث، وفي محافظة جرش مدرستي جبل الأخضر الثانوية المختلطة، والمنصورة الثانوية للبنين، كما سيتم توزيع الحقائب على مدرسة القادسية الأساسية للبنات، ومدرسة مريم البتول الأساسية المختلطة، في لواء البصيرة، وكل من مدرسة الدباغات الثانوية، ومقدس الأساسية المختلطة، وجوالة الأساسية المختلطة الواقعة في لواء الشوبك، في حين سيتم توزيع الحقائب في محافظة المفرق على طلبة مدرسة أبو بكر الصدّيق الأساسية للبنين، وعلى طالبات مدرسة حي الملك عبدالله الأساسية للبنات، وفي محافظة عجلون على طلبة مدرسة السفينة الأساسية المختلطة، وعلى طالبات مدرسة صنعار الثانوية للبنات، وفي محافظة العقبة على طلبة مدرسة وادي القمر الأساسية المختلطة، ومدرسة سلمان الفارسي الأساسية المختلطة.