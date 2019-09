الرئيسية | بنوك وشركات سامسونج تطلق هاتف Galaxy Fold في الأسواق

وطنا اليوم-عمان: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق الهاتف الجديد القابل للطي Galaxy Fold والذي يجسد فئة جديدة تماماً في قطاع الأجهزة المحمولة - في كوريا في السادس من شهر أيلول الحالي، ليتم إطلاقه لاحقاً في دول مختارة مثل فرنسا، وألمانيا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها، باللونين الأسود والفضي. وسيتمكن المستهلكون من استشراف المستقبل بأقصى سرعات متاحة للشبكات، بفضل القدرة على استخدام الهاتف الجديد بتقنية الجيل الخامس في بلدان محددة. تم تصميم هاتف Galaxy Fold لإلهام المستهلكين لاختبار تجارب جديدة: عند الطي، يمكنك الوصول إلى التطبيقات الأساسية التي تفضلها على الشاشة بشكل مريح وباسنخدام يد واحدة. بينما يقدم هاتف Galaxy Fold، عند فتحه،طريقة جديدة فعالة لإدارة المهام المتعددة ومشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وغير ذلك الكثير، على شاشة عرض لا متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصة. قامت سامسونج خلال الأشهر القليلة الماضية بتطوير هاتف Galaxy Fold لتوفير أفضل تجربة ممكنة، ليس فقط على مستوى التصميم والتصنيع وحسب، حيث بذلنا جهوداً هائلة لإعادة التفكير بالتجربة المتكاملة للمستهلك. وتعليقاً على إطلاق الهاتف الجديد، قال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات في شركة سامسونج للإلكترونيات: " نحن متحمسون لإصدار هذه التكنولوجيا الرائدة في عالم الهواتف الجوالة، وتمكين المستهلكين من تجربتها بأنفسهم. لقد أظهر المستهلكون تفاعلاً إيجابياً لناحية استخدام الشاشات الأكبر حجماً، ويوفر التصميم الثوري لهاتف Galaxy Fold شاشة أكبر وتجربة غامرة استثنائية مع الحفاظ على ذات المرونة لناحية القدرة على استخدامه كهاتف متنقل، وهذا ما نسميه ابتكار تجربة جديدة للهاتف الجوال بما يتناسب مع زحمة الأعمال اليومية للمستخدمين".

تجربة المستخدم الأولى من نوعها

يأتي هاتف Galaxy Fold في فئة جديدة كلياً خاصة به، فهو يقدم نوعاً جديداً من تجربة الجوّال مما يسمح للمستخدمين القيام بأشياء لا يمكنهم فعلها باستخدام الهاتف الذكي العادي. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من المزايا الموجودة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية معاً من خلال جهاز صغير قابل للطي يمكن فتحه ليقدم تجربة مميزة مع أكبر شاشة هاتف ذكي من سامسونج حتى الآن. ويجمع هاتف Galaxy Fold بين المكونات والهندسة وابتكارات العرض بدءًا من عامل الشكل والمواد الجديدة إلى تجربة المستخدم الفريدة وقابلية الطي والكاميرا متعددة الاستخدامات والأداء المتميز. وقد تعاونت سامسونج جنباً إلى جنب مع شركائها لإنشاء تجربة مستخدم جديدة كلياً ستغير الطريقة التي نستخدم بها أجهزتنا الجوالة، بفضل التصميم القابل للطي مع الغلاف وشاشات العرض الرئيسية. نتيجة لذلك، يفتح الجهاز إمكانيات جديدة للمستخدمين. يعمل هاتف Galaxy Fold على تحويل عملية توثيق محتوى الجوال ومشاركته وتعديله. عند إغلاقه، يمكنك تصوير مقطع فيديو سريع، ثم ببساطة فتح الجهاز لمشاهدته على شاشة أكبر - مع استمرار عمل التطبيق، حيث ينتقل الفيديو بسلاسة من شاشة العرض إلى الشاشة الرئيسية. ويمكن للمستخدم بفضل نافذة متعددة الأنشطة فتح عدّة تطبيقات نشطة في وقت واحد: حيث يكمن للمستهلك القيام بتحرير لقطات، وتصفح معرض الصور للحصول على لقطات ثابتة، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني من الأصدقاء وزملاء العمل ، كل ذلك في نفس الوقت. وسيستفيد مستخدمي هاتف Galaxy Fold ، العامل بتقنية الجيل الخامس في أسواق محددة، من السرعات الفائقة التي يوفرها مزودي الخدمات الذين يتعاملون معهم. يعمل جهاز Galaxy Fold 5G على توفير الاستفادة الكاملة من قدرات الاتصال التي توفرها التقنية من الجيل التالي، لبث مقاطع الفيديو عالية الدقة والمحتويات الأخرى وتحميلها، بالإضافة إلى اللعب بالألعاب ذات الرسومات الضخمة، بسرعات فائقة للشحن. يغير الهاتف الثوري الجديد مع شاشة Infinity Flex بحجم 7.3 بوصة، الطريقة التي نستخدم بها المحتوى إضافة إلى تمكيننا من إنجاز مهامنا المتعددة والكبيرة سواءً بغرض العمل أو اللعب أو التواصل. تم تزويد هواتف Galaxy Fold بمزايا خاصة تمكن المستخدمين من التواصل مع قسم خدمات رعاية العملاء المتخصصة - بما في ذلك التواصل مع خبراء سامسونج ومركز دعم العملاء على مدار الساعة طوال الأسبوع عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. ستستعرض سامسونج خطط خاصة في كل سوق على حدة لضمان تجربة استثنائية متكاملة لهاتف Galaxy Fold. لمزيد من المعلومات حول هاتف Galaxy Fold، تفضل بزيارة: http://www.samsungmobilepress.comnews.samsung.com/galaxy www.samsung.com/galaxy مواصفات هاتف Galaxy Fold Galaxy Fold العرض الرئيسي* 7.3 "QXGA + شاشة من نوع Dynamic AMOLED (4.2:3) Infinity Flex Display, 2152*1536, 362ppi شاشة عرض** 4.6 بوصة HD+ HD + Super AMOLED (21:9), 1680*720, 399ppi * الشاشة الرئيسية: تقاس الشاشة قطريًا على شكل مستطيل كامل دون حساب الزوايا الدائرية والجزء العلوي. المساحة الفعلية القابلة للعرض أقل بسبب الزوايا الدائرية والجزء العلوي. ** عرض الغطاء: شاشة تقاس قطريًا مستطيلًا كاملاً دون حساب الزوايا الدائرية. المساحة الفعلية القابلة للعرض أقل بسبب الزوايا الدائرية. شاشة العرض عند الطي: 62.8 × 160.9 × 15.7 ملم ~ 17.1 ملم عند الفتح: 117.9 × 160.9 × 6.9 مم ~ 7.6 مم الوزن: 276 جرام الأبعاد والوزن 10MP Selfie Camera, F2.2 كاميرا للصور الشخصية 10 ميجابيكسل، حجم بكسل: 1.22μm ، FOV: 80˚ كاميرا الغلاف





الكاميرا كاميرا للصور الشخصية 10 ميجابكسل: F2.2، حجم البكسل: 1.22 μm، FOV: 80˚ كاميرا 8 ميجابيكسل RGB ، F1.9، حجم بكسل: 1.12μm ، FOV: 85˚ الكاميرا الأمامية المزدوجة كاميرا فائقة الاتساع: 16 ميجابكسل F2.2، حجم البكسل: 1.0μm, FOV : 123˚ كاميرا بزاوي واسعة بدقة 12 ميجابكسل ، بيكسل مزدوج ، تثبيت الصورة البصرية، F1.5 / F2.4 حجم البكسل: 1.4μm, FOV: 77˚ كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل ، PDF ، تثبيت الصورة البصرية ، F2.4 ، زووم بصري 2X، ما يصل إلى 10X تقريب رقمي، تسجيل HDR10+، Tracking AF الكاميرا الخلفية الثلاثية 7㎚ 64-bit Octa-Core Processor (2.84㎓ + 2.41㎓ + 1.78㎓) المعالج ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت (LPDDR4x),، 512 جيجابايت (UFS3.0) * قد يعتمد التخزين الفعلي المتاح على البرامج المثبتة مسبقًا الذاكرة

نموذج LTE: 4380 ميلي أمبير (نموذجي) بطارية مزدوجة* نموذج 5G: 4235 ميلي أمبير (نموذجي) بطارية مزدوجة*



تم اختبار القيمة النموذجية في مختبر تابع لطرف ثالث. القيمة النموذجية هي القيمة المتوسطة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. السعة (الدنيا) 4135ميلي أمبير لطراز 5G و 4275 ميلي أمبير لطراز LTEقد يختلف عمر البطارية الفعلي اعتماداً على بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. البطارية شحن سريع متوافق على شبكة سلكية ولاسلكية * PowerShare اللاسلكي ** * شحن سلكي متوافق مع QC2.0 و AFC ، شحن لاسلكي متوافق مع WPC و PMA ** يقتصر Wireless PowerShare على Samsung أو الهواتف الذكية الأخرى ذات العلامات التجارية مع الشحن اللاسلكي WPC Qi ، مثل Galaxy Note10 و Note10 + و S10e و Galaxy S10 و Galaxy S10 + و Galaxy S9 و S9 + و S8 و S8 + و S8 Active و S7 و S7 edge ، S7 Active و S6 و S6 edge و S6 Active و S6 edge + و Note9 و Note8 و Note FE و Note5 و wearables مثل Galaxy Watch Active2 و Galaxy Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. قد لا يعمل مع بعض الملحقات أو الأغطية أو أجهزة العلامة التجارية الأخرى. قد يؤثر على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات ، حسب بيئة شبكتك. الشحن Android 9.0 (Pie) أندرويد 9.0 (Pie) النظام نموذج LTE : MIMO 2X2 محسنة، 6CA ، LAA ، LTE Cat.18 - تحميل يصل حتى 1.2 جيجابيت في الثانية / تحميل حتى 150 ميجابيت في الثانية نموذج 5G: غير مستقل (NSA) ، Sub6 * قد يختلف باختلاف السوق ومشغل الهاتف المحمول ومزودي الخدمات الشبكة Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax HE80 MIMO، 1024QAM Bluetooth® v 5.0 و ANT + و USB type-C و NFC و Location (GPS و Galileo و Glonass و BeiDou) * قد تكون تغطية غاليليو وبييدو محدودة. BeiDou قد لا تكون متاحة لبعض البلدان. الاتصال طراز LTE :one eSIM and one Nano SIM نموذج 5G: one Nano SIM * قد يختلف التوفر حسب البلد والناقل. * قد يختلف توفر eSIM حسب البلد والناقل. * تباع بطاقة SIM بشكل منفصل. بطاقة الذاكرة بطاقات الائتمان والخصم: يدعم MST و / أو NFC بطاقات العضوية ، بطاقات الهدايا ، بطاقات العبور ، خدمة نقاط المكافآت * متوفر في بلدان مختارة. قد تختلف حلول الدفع والميزات المتاحة حسب البلد والناقل ومقدمي الخدمات. الدفع (Samsung Pay) مستشعر بصمات الأصابع بالسعة (جانبي) ، مقياس التسارع ، البارومتر ، مستشعر الدوران ، المستشعر المغنطيسي الأرضي ، مستشعر القاعة ، مستشعر القرب ، مستشعر الضوء RGB المستشعرات نماذج المصادقة: نموذج ، PIN ، كلمة المرور نماذج المصادقة البيومترية: استشعار بصمة ، التعرف على الوجه * يحتوي Galaxy Fold على مستشعر البصمة على الجانب. المصادقة مكبرات صوت ستيريو وسماعات Galaxy الصوت المحيطي مع تقنية Dolby Atmos يشمل ( Dolby Digital و Dolby Digital Plus ) دعم UHQ 32 bit و DSD64 / 128 * ، PCM: حتى 32 bit ، DSD: DSD64 / 128 تنسيق تشغيل الصوت: MP3 ، M4A ، 3GA ، AAC ، OGG ، OGA ، WAV ، WMA ، AMB ، AWB ، FLAC ، MID ، MIDI ، XMF ، MXMF ، IMY ، RTTTL ، RTX ، OTA ، APE ، DSF ، DFF * يمكن تقييد تشغيل DSD64 و DSD128 حسب تنسيق الملف. نظام الصوت تنسيق تشغيل الفيديو: MP4 ، M4V ، 3GP ، 3G2 ، WMV ، ASF ، AVI ، FLV ، MKV ، WEBM اتصال التلفزيون: لاسلكي: عرض ذكي (شاشة تعكس 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية) / سلكي: يدعم منفذ DisplayPort عبر USB من النوع C. يدعم إخراج الفيديو عند الاتصال عبر HDMI Adapter. (DisplayPort 4K UHD بسرعة 60 إطارًا في الثانية) نظام الفيديو حماية Knox: رصد في الوقت الحقيقي والحماية. فيروس ، الوقاية من البرامج الضارة بدعم من McAfee)). Secure Folder: مساحة آمنة على الجهاز للحفاظ على المحتوى مثل التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو ، مؤمنة عن طريق مسح بصمات الأصابع. * قد يختلف مزودو حلول منع الفيروسات والبرامج الضارة باختلاف البلد. نظام الأمان Galaxy Fold ، سماعات Galaxy ، شريط بيانات ، محول السفر ، دبوس الإخراج ، موصل USB (OTG) ، دليل الاستخدام ، غطاء ألياف Aramid * قد لا تتوفر المكونات وفقًا للطراز الذي تشتريه أو البلد أو المنطقة التي تعيش فيها. باستثناء الغطاء ، ستتوفر المكونات السوداء فقط مع الأجهزة السوداء وستتلقى جميع ألوان الجهاز الأخرى مكونات بيضاء في المربع. في العبوة

* قد تختلف جميع المواصفات والأوصاف الواردة هنا عن المواصفات والأوصاف الفعلية للمنتج. تحتفظ Samsung بالحق في إجراء تغييرات على هذه الصفحة والمحتويات الواردة هنا ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الوظائف ، الميزات ، المواصفات ، واجهة المستخدم الرسومية ، الصور ، مقاطع الفيديو ، الفوائد ، التصميم ، التسعير ، المكونات ، الأداء ، التوفر ، الإمكانيات ، وأي معلومات أخرى عن المنتج ، دون سابق إنذار.











