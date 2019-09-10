وزير المياه والري يوقع اتفاقية تزويد البوتاس العربية باحتياجاتها المائية

وطنا اليوم-عمان:وقع المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري ورئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المهندس جمال الصرايرة بحضور د. معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية ومستشار رئيس مجلس الادارة في مجال اعمال السدود والمياه م. سعد أبو حمور و امين عام وزارة المياه والري م. علي صبح وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز ونائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة في شركة البوتاس العربية محمد الرازم والمساعد للسدود م. هشام الحيصة وعدد من مسؤولي قطاع المياه اتفاقية استغلال المياه في عدد من الصناعات و تزويد وتوريد المياه لتغطية احتياجات الشركة التصنيعية لمدة (16) عاما من مصادر مختلفة .

وبين المهندس ابو السعود ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن تعمل بشراكة استراتيجية مع شركة البوتاس العربية كعنوان لشراكة القطاع العام الاردني مع القطاع الخاص لابتكار افضل الحلول لمواجهة معضلة نقص المياه وتوفيرها للصناعات اضافة لتوفير المياه للمواطن الاردني لتلبية احتياجاته في المناطق التي تقع على مقربة من انشطة الشركة من خلال خطط تلبي كافة الاحتياجات الزراعية والصناعية والسياحية وكذلك للاستخدامات المنزلية .

واضاف الوزير ان الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع لتوسيع افاق الحصاد المائي في المملكة الذي يعد اولوية لقطاع المياه ورفع الطاقة

التخزينية للسدود م لتصل الى 400 مليون م3 بحلول العام 2025 ورفع كفاءة التخزين لرفد المياه الجوفية باكبر كمية ممكنة من مياه الامطار وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات والجريان السطحي مبينا ان شركة البوتاس العربية ساندت الوزارة / سلطة وادي الاردن بدعم تنفيذ عدد من السدود والحفائر والمشاريع المائية لخدمة الانشطة الصناعية والسياحية ولغايات الشرب في مناطق مختلفة من المملكة .

واوضح وزير المياه والري ان هذه الاتفاقية تقوم على تامين المياه للشركة لاستخدامها في عملياتها في استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية وكذلك تزويد الشركة لتغطية احتياجاتها التصنيعية ل(16) عاما من عدة مصادر وذلك بهدف تطوير عمليات الشركة وزيادة قدراتها الانتاجية لتحقيق اهدافها كون شركة البوتاس العربية احدى اهم الروافع الاقتصادية الوطنية.

واشاد الوزير ابو السعود بالدعم الذي تقدمه شركة البوتاس العربية لقطاع المياه لمواجهة اعباء الطلب المتزايد للمياه في ظل شح المياه الذي تعاني منه المملكة اضافة لجهودها في تطوير واقع المجتمعات المحلية والمحافظة على بيئة المنطقة وايجاد تنمية حقيقية في مناطق عملها بيئيا وزراعيا واقتصاديا وسياحيا .

من ناحيته اكد رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية السيد جمال الصرايرة ان الشركة تسعى على الدوام لتطوير افاق التعاون مع القطاع العام لتقديم كل اشكال الدعم الممكنة للمجتمعات وذلك في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة والهادفة إلى الحفاظ على المصادر الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية مبينا ان هذه الاتفاقيات ستوفر كميات مياه

للاعوام القادمة الـ (16) لتطوير عمليات الشركة التصنيعية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني اضافة الى تقليل التحديات المائية وتخفيف الاعباء التي تعاني منها المملكة كواحدة من افقر الدول بالمياه من خلال الشراكة مع وزارة المياه والري للحد من تفاقمها مع ما تشهده المملكة من موجات لجوء كبيرة من الدول المجاورة .

واضاف الصرايرة ان شركة البوتاس ستستمر بدعمها لكافة المشاريع الحيوية وخاصة المائية ضمن استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية الهادفة التي تطبقها بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في جميع المناطق مؤكدا ان وزارة المياه والري تعد واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في التعامل مع الواقع المائي بجدارة في ظل ظروف استثنائية