بيكو تطلق تشكيلتها الأحدث من الأجهزة المنزلية المبتكرة

وطنا اليوم-عمان: أعلنت "بيكو"، علامة الأجهزة المنزلية الرائدة على مستوى أوروبا، عن إطلاق تشكيلتها الأحدث من المنتجات المبتكرة لهذا العام خلال معرض "إيفا برلين" الذي يعد أكبر معرض للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في العالم. وتأتي هذه المجموعة من المنتجات المستقبلية المتطورة بتصاميم متميزة تهدف إلى تحسين صحة وعافية المستهلكين وتتنوع بين الأجهزة المنزلية الصغيرة والثلاجات والغسالات.

وتدأب "بيكو" على تطوير منتجات تشجع وتساعد على تبني أنماط الحياة الصحية، بدءاً من التقنيات الحديثة التي تسهم في الحفاظ على قيمة الغذائية للأطعمة، إلى الأجهزة التي تحافظ على نظافة منازلنا وتراعي البيئة عبر تقليص استهلاك المياه والنفايات.

يمثل فقدان القيمة الغذائية للأطعمة نتيجة الأكسدة أحد أكبر التحديات التي نواجهها أثناء استخدام أجهزة تحضير الطعام الكهربائية، لكن جهاز "فاكيوم بليندر" لتحضير الطعام من "بيكو" يقضي على هذه المشكلة كلياً عبر إزالة الهواء من الإبريق قبل البدء بعملية خلط المكونات، ما يعني أن العصائر ستحتفظ بعناصرها الغذائية لفترة أطول. وسيتيح الجهاز الجديد للمستخدمين إعداد وصفاتهم المفضلة مسبقاً في الليل وتناولها بكامل قيمتها الغذائية في الصباح.

ويمنح جهاز تحضير الحساء "سوب ميكر"(Soup Maker) من "بيكو" المستهلكين القدرة على تحضير أشهى أصناف الشوربة بسهولة متناهية، فهو يتضمن 5 برامج تحضير محددة مسبقاً وواجهة سهلة الاستخدام، ويتيح الجهاز إعداد مختلف أنواع الشوربة والصلصة ببراعة فائقة، وتحضير العصائر كثيفة القوام "سموذي" وتكسير الجليد وإمكانية التنظيف التلقائي. كما يحافظ "سوب ميكر" من "بيكو" على أطباقكم دافئة لمدة تصل إلى 40 دقيقة بعد انتهاء عملية الطهي؛ ما يعني أن درجة حرارة الحساء ستكون مثالية عند تقديم الطعام.

ويمكن للمستخدمين تحضير مجموعة متنوعة من الوصفات الشهية باستخدام محضر الطعام "باور بليندر" من "بيكو" (Power Blender) والذي يتميز بأداء محركه الفائق بقوة 1600 واط وبسرعة دوران تصل إلى 32 ألف دورة في الدقيقة، أي أسرع بمرتين من غالبية محضرات الطعام الاستهلاكية في السوق.

تساعد عصّارة "سلو جوسر" من "بيكو" (Slow Juicer) المستهلكين على تحضير أغنى العصائر والمشروبات المثلجة بالفيتامينات. وبخلاف العصارات العادية التي تقطع الفواكه بواسطة شفرات معدنية تسبب ارتفاعاً بحرارة المكونات الغذائية وأكسدتها، تعمل شفرات العصر في "سلو جوسر" على هرس الفواكه والخضروات ببطئ حتى 60 دورة في الدقيقة، مما يعزز نسبة الفيتامينات في العصائر بنسبة 80٪ وكمية العصير بنسبة 15٪ أكثر من العصارات العادية.

الآن وبفضل تقنية EverFresh+، أحدث تقنيات التبريد من "بيكو "، يمكن للمستهلكين التأكد من حفاظ الطعام على رطوبته الطبيعية، وبقاء الفواكه والخضروات متماسكة وطازجة لمدة تصل إلى 30 يوماً، أي لفترة أطول بثلاث مرات. وتوفر العبوة بيئة مثالية للحفاظ على الأطعمة النباتية لأطول مدة ممكنة، الأمر الذي يعزز أنماط حياة المستهلكين وصحتهم وذلك من خلال الحفاظ على ما تحتويه هذه الأطعمة من عناصر غذائية مهمة لحين استهلاكها في المستقبل دون الحاجة إلى المواد الحافظة الكيميائية.

تعتبر تقنية "كومبي ستيم" (Combi Steam) التي أطلقتها "بيكو" من خلال أفران "كومبي ستيم" الطريقة الأمثل لإعداد وطهو وجبات سريعة وصحية. ويتيح الفرن متعدد الاستعمالات للمستهلكين مرونة في اختيار أفضل طريقة لطهي أطباقهم المتعددة في آن واحد وكلٌ على حدة، سواء كانوا يرغبون بإعداد طبق الدجاج الطري أو السمك المقرمش أو صنع أرغفة الخبز الرقيق في المنزل. وعلاوة على ذلك، تعتمد هذه التقنية الجديدة من "بيكو" على قوة البخار لإعداد أشهى المأكولات الغنية بالقيمة الغذائية.

تستشعر تقنية AutoDose مقدار حاجة أطباقكم أو ملابسكم إلى التنظيف لتوزيع الكمية المثالية من المنظفات السائلة وسائل تنعيم الأقمشة تلقائياً.

كما تعمل غسالة AquaTech® من "بيكو" على تقليص زمن الغسيل إلى النصف ومضاعفة العناية بالملابس عبر زيادة قوة الماء باستخدام ذراع خاص تم تصميمه حديثاً. ويضمن المستشعر بقاء ذراع تحريك الماء في الأعلى ليقوم بشطف الملابس باستخدام المنظفات والماء.