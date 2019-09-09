 وطنا نيوز -توضيح من الضمان حول على راتب اعتلال العجز الإصابي
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توضيح من الضمان حول على راتب اعتلال العجز الإصابي
التاريخ : 09-09-2019 02:07:47 المشاهدات: 1114

وطنا اليوم-عمان:أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن راتب اعتلال العجز  الإصابي هو الراتب الناشئ عن إصابة العمل التي ينتج عنها عجز دائم نسبته 30% فأكثر بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة. 

وأضاف بأنه يجوز للمؤمن عليه الحاصل على راتب العجز الإصابي الجمع بين هذا الراتب وبين أجره من العمل في حال استمراره بعمله أو التحاقه بأي عمل آخر، حيث يتم شموله بالضمان في هذه الحالة مع استمرار تقاضيه لراتب العجز الاصابي دون أي انتقاص.

وأوضح الصبيحي بأنه في حال خروج المؤمن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الإصابي الدائم من أحكام القانون واستحقاقه راتب تقاعدي آخر من الضمان فأنه يحق له الجمع  بين الراتبين بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد أي بسقف 300 دينار، أو يحصل على الراتب الأعلى في حال تجاوز احد الراتبين هذا السقف.


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