|
60 منحة جامعية من البوتاس
وطنا اليوم-عمان: تستقبل جامعة الحسين التقنية / مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله طلبات المتقدمين للحصول على المنحة المقدمة من شركة البوتاس العربية لدراسة الشهادة الجامعية المتوسطة بما معدله (132) ساعة معتمدة حيث تغطي منحة شركة البوتاس العربية والبالغ عددها (60) منحة كافة الرسوم الدراسية إضافة الى تكاليف سنة تدريب في مواقع شركة البوتاس ومصروفاً شهرياً.
تتضمن شروط التأهل للمنحة على ما يلي:
كما تشرط إستمرارية المنحة على:
أما مزايا المنحة فهي:
ملاحظة:
آخر موعد لتقديم الطلبات لمنحة " شـركة البوتاس العـربية " للدرجة الجامعية المتوسطة (درجة تقني) نهاية يوم الخميس الموافق 19/9/2019.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|