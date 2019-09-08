سامسونج تقدم الهدايا مع كل عملية شراء للهاتف الجديد كلياً Galaxy Note10

وطنا اليوم-عمان:أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي حملةً تقديرية لمحبي هواتفGalaxy Note10 وGalaxy Note10+، وذلك بعد طرحها رسمياً في السوق المحلية في السادس من شهر أيلول 2019 الحالي، وبعد انتهاء حملة الطلبات المسبقة على الهواتف بنجاح، لتقدم من خلالها هدية قيمة لزبائنها الذين يقومون بشراء أي من إصداري الهاتف، Galaxy Note10 أوGalaxy Note10+.

وضمن الحملة، سيحصل زبائن الشركة الذين يقومون بشراء هاتف Galaxy Note10 أوGalaxy Note10+ سواء من خلال نقاط البيع، أو عبر وكلاء الشركة لأجهزة الهواتف الذكية المعتمدين في المملكة، أو عبر موقع الشركة الإلكتروني، على سماعة JBL Endurance Jump، وقاعدة الشاحن اللاسلكي Wireless Charger Stand، وشاحن السيارة مزدوج المنفذ Dual Port Car Charger، وغطاء الحماية القائم Protective Standing Cover.

وتأتي Galaxy Note10 وGalaxy Note10+ ذات الإنتاجية والأداء الكفؤ، بحجمين اثنين، كل منهما يأتي مع قلم S Pen بخصائصه المحسّنة، ومزايا الكاميرا الاحترافية، ومجموعة من الأدوات والقدرات الإبداعية الأخرى.

وتتميز أجهزة الإصدار الأحدث والأقوى في سلسلة هواتف Galaxy Note بتصميمها الأنيق وأدائها القوي، عدا عن احتوائها على وسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة يعيشونها. وقد استوحي تصميم الهاتف الجديد من أنماط الاستخدام والتطلعات المختلفة للأجيال المتعاقبة لمستخدمي هواتف Galaxy Note، والذين يتمتعون بروح الريادة ويطمحون للاستخدام السلس والمتعدد والمتنوع ما بين الاستخدام للأعمال والاتصال والترفيه وتأدية العديد من الوظائف المبتكرة التي تلامس تفاصيل الحياة اليومية.

وقد سعت "سامسونج" مع تصميم هاتفها على هذا النحو، لمنح المستخدمين أعلى قدر من المرونة وحرية العمل بالطريقة التي يرغبون بها، مما يتيح لهم التعبير عن قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية سواءً كانوا في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل، بما يضمن إرضاء شغفهم وتحقيق أهدافهم، مقدمة لعشاق سلسلة Galaxy Note تحفة تكنولوجية جديدة تمكن المستخدمين من إنجاز المزيد من الأشياء التي يحبونها مع هواتف Galaxy Note10 وGalaxy Note10+.

كما وتأتي هواتف Galaxy Note10 وGalaxy Note10+، معززة بنظام التشغيل "أندرويد" الذي يتضمن العديد من تطبيقات جوجل المتاحة التي يمكن تحميلها مجاناً من متجر بلاي ستور Play Store، وبالتالي تمكين المستخدمين من الوصول لموسيقاهم وكتبهم ومجلاتهم وأفلامهم وبرامجهم التلفزيونية المفضلة، بما في ذلك تطبيق Play Movies & TV، وتطبيق Play Music، وتطبيق Youtube، وتطبيق خرائط جوجل Google Maps، وغيرها من التطبيقات المساندة التي يمكن تحميلها من المتجر سواء كانت مجانية أومدفوعة.

ويشار إلى أن هواتف Galaxy Note10 وGalaxy Note10+ تتوفر بعدة ألوان منها جلو أوراـ، وأسود أورا، وأبيض أورا. ولمزيد من المعلومات حول Galaxy Note10 وGalaxy Note10+، تفضل بزيارة www.news.samsung.com/galaxy أو www.samsungmobilepress.com أو http://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-note10 .