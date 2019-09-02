سامسونج تتيح الفرصة لأبناء المجتمع لتجربة أحدث هواتفها الجديدة كلياً Galaxy Note10

وطنا اليوم-عمان:في إطار نشاطات الحملة الترويجية المحلية الخاصة بأحدث الهواتف الجديدة كلياً من سلسلة Galaxy Note، "Note10"، دشنت "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي جناحاً تفاعلياً في كل من ستي مول وعبدلي مول، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أبناء المجتمع للتعرف على الهاتف والاطلاع على مواصفاته ومميزاته وإمكاناته المتقدمة عن كثب أكبر.

وتقدم "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي ضمن جناحيها تجربة تفاعلية مبتكرة خلال شهر أيلول، تنضوي على إمتاع الزوار بتجربة هاتف Galaxy Note10، وذلك بتخصيص العديد من المناطق المختلفة في كل جناح، تتيح في كل منها الاستمتاع بالقدرات التي تقدمها باقة من مزايا الهاتف، مشتملة على منطقة للألعاب الإلكترونية الانسيابية على الهاتف، ومنطقة المهارات الإبداعية في الرسم والكتابة والخط مع قلم S Pen الذي يقدم مجموعة واسعة من الوظائف الأخرى كالتحكم في العروض التقديمية عن بعد وكتابة الملاحظات على الشاشة أثناء إغلاقها وغيرها الكثير، هذا فضلاً عن منطقة تجربة إمكانات منصة Windows مع ميزة Link to Windows التي تسمح بنقل المهام بسلاسة وسهولة ويسر بين الحاسوب الشخصي والهاتف والعكس ومزامنة الإشعارات والرسائل والصور، بالإضافة لمنطقة تجربة أداء وكفاءة وقوة الهاتف بشكل عام.

وسيتمكن زوار كل من الجناحين سواء في سيتي مول أو عبدلي مول من اختبار المستوى الجديد من القوة الذي يقدمه هاتف Galaxy Note10، والذي يعتبر باكورة إنتاجات "سامسونج" من الهواتف الذكية، وذلك من حيث الأداء والمتانة والقدرات المبتكرة، دون المساومة على أرقى المعايير الجمالية في التصميم الأنيق الذي يلبي الطموح، كما أنهم سيحظون بفرصة الفوز بالعديد من الجوائز والهدايا القيمة تقدمة "سامسونج"، وذلك من الثامن والعشرين من شهر آب وحتى الحادي عشر من شهر أيلول في جناح العبدلي مول، ومن الثامن عشر وحتى الثلاثين من شهر أيلول في جناح الستي مول.

وتعبر هذه الخطوة من "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي عن تحول كبير في تجربة المستهلكين وعشاق علامة "سامسونج"، كما أنها تجسد روح الابتكار التي تميز الشركة في كل ما تقدمه بما لا يقتصر على رفد السوق بأحدث المنتجات والتقنيات، بل وبما يمتد ليشمل الخدمات الراقية المتضمنة خدمات ما قبل البيع غير المسبوقة.

ولمزيد من المعلومات حول هاتف Galaxy Note10، يمكن زيارة الرابط: news.samsung.com/galaxy أو www.samsungmobilepress.com.