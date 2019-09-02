كادبي يُطلق تصميماً تفاعليّاً جديداً لموقع المركز الإلكتروني

وطنا اليوم-عمان:أعلن مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي" عن تحديث موقعه الإلكترونيّ على الانترنت (www.kaddb.com) وإطلاقه بشكل وتصميم تفاعليّ جديد.

ويأتي إطلاق التصميم الجديد للموقع الإلكترونيّ بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس المركز، بالإضافة لمواكبة التطورات التي حققها المركز خلال العشرين عاما السابقة.

وقال مدير عام كادبي اللواء الركن محمد فرغل، أن التصميم الجديد للموقع الإلكترونيّ للمركز(www.kaddb.com) تم تحديثه بما يواكب التطورات المستقبليّة للمرحلة القادمة، وربط أعمال المركز بتكنولوجيّا المستقبل.

وأعلن اللواء فرغل، انه تم استحداث أقسام جديدة داخل التصميم الجديد اشتملت على أكاديميّة الأمن السيبرانيّ وتكنولوجيّا الواقع الافتراضيّ، في حين تميّز الموقع بسهولة الاستخدام وتفاعليّة ومحرك البحث.

وأشار الى انه تم تحديث كافة محتويات الموقع من منتجات وتقنيات حديثة، حيث تم استحداثها لإمكانات المركز وتفرعاته.