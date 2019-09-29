البنك العربي يعزز خدماته لقطاع الأطباء من خلال باقة طبيب بلس

وطنا اليوم-عمان:في إطار حرص البنك العربي المتواصل على تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، واصل البنك العربي تعزيز خدماته المصرفية الشخصية لقطاع الأطباء من خلال طرح باقة متكاملة صممت خصيصاً لتلبية المتطلبات المصرفية للأطباء بما يتناسب مع احتياجاتهم ونمط حياتهم.

ويقدم البنك العربي من خلال باقة "طبيب بلس" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والمزايا التفضيلية للأطباء، سواء أكانوا موظفين أو من أصحاب العيادات، والتي توفر لهم تجربة مصرفية شاملة معززة بأقصى درجات الاهتمام الشخصي والمزايا المصرفية التفضيلية.

وتتضمن مزايا باقة "طبيب بلس" توفير خيارات متعددة من الحسابات والودائع بأنواعها المختلفة تلبي احتياجات الأطباء الشخصية والعملية محلياً أو في الخارج عبر برنامج "عربي بلا حدود" والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تمتد عبر شبكة فروع البنك العربي في المنطقة.

كما تقدم هذه الباقة حلول تمويلية بمزايا تفضيلية وأسعار فائدة منافسة تشمل على سبيل المثال لا الحصر قروض شخصية موافق عليها مسبقاً للأطباء أصحاب العيادات، وقروض عقارية لفترة سداد تصل إلى 30 سنة وغيرها العديد.

وتتيح باقة "طبيب بلس" للأطباء الاستفادة من المزايا الشاملة لبرنامجي "إيليت" و"عربي بريميوم" الى جانب البطاقات الائتمانية التي يقدمها البنك والتي توفر امتيازات عديدة لحامليها مثلالدخول المجاني لصالات الانتظار في المطارات حول العالم وغيرها من المزايا الحصرية. كما يحصل الأطباء من خلال هذا البرنامج على بطاقة فيزا الدفع بتصميم خاص بالأطباء، والتي تمنح الاطباء الأولوية في تلقي الخدمة عند استخدام هذه البطاقة على جهاز طلب الدور في أي من فروع البنك العربي، والإستفادة من حد أعلى للسحب النقدي عبر الصرافات الآلية، والشراء عبر نقاط البيع المختلفة والعديد من المميزات الأخرى.

وفي تعليقه على الخدمات التي تقدمها باقة "طبيب بلس" قال السيد نعيم الحسيني -نائب رئيس تنفيذي - مدير ادارة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة البنك العربي: "نواصل في البنك العربي تقديم خدماتنا المصرفية الشخصية لمختلف القطاعات والفئات عبر المنطقة بما يلبي الاحتياجات المصرفية المتنوعة، ويعتبر قطاع الأطباء أحد القطاعات الحيوية حيث يحظى بالتقدير والاحترام في ضوء رسالته المجتمعية الجليلة ودوره الإنساني." وأضاف: "نسعى من خلال تقديم باقة "طبيب بلس" إلى الاستمرار في تلبية الاحتياجات المصرفية المتجددة للأطباء وبما يتناسب مع طبيعة مهنتهم ونمط حياتهم وبشكل يتيح لهم الاستفادة من الحلول المصرفية الشاملة والمرنة التي يقدمها البنك العربي محلياً وإقليمياً".

وتجدر الإشارة هنا الى أن باقة "طبيب بلس" تتيح للأطباء كذلك الاستفادة من مجموعة متطورة من الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لإنجاز معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة بمنتهى السهولة والأمان وبما يكفل توفير الوقت والجهد وتشمل هذه الخدمات: إيداع النقد والشيكات عبر الصرافات الآلية التابعة للبنك، وإمكانية فتح حساب توفير أو جاري، وربط الودائع إلكترونياً بأسعار فائدة تفضيلية عبر خدمة "عربي أون لاين". هذا الى جانب العديد من الخدمات المصرفية طيلة أيام الأسبوع خلال وبعد أوقات العمل الرسمي عبر فرع الخدمة الذاتية الكائن في أم اذينة­­، وقسم الخدمات المصرفية الرقمية الذاتية من خلال فروع البنك في دابوق و تاج مول والعبدلي مول.