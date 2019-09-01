 وطنا نيوز -حادث سير يقطع الكهرباء عن الازرق
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حادث سير يقطع الكهرباء عن الازرق
التاريخ : 01-09-2019 12:14:02 المشاهدات: 829

وطنا اليوم-عمان: قالت شركة توزيع الكهرباء إن كوادرها الفنية قامت بإعادة التيار الكهربائي في منطقة الأزرق الشمالي، بعد ان انقطع عن المنطقة بسبب حادث سير.

ووفق الناطق الإعلامي باسم الشركة مساعد المدير العام لتطوير الأعمال المهندس سامي الزواتين فقد قامت كوادر الشركة بإجراءات سريعة أعادت خلالها التيار في غضون ساعة، بعد أن تسبب حادث سير في انقطاع التيار.

وأضاف الزواتين أن كوادر الشركة تواصلت مع الأجهزة الأمنية المعنية وتم إجراء الضبوطات اللازمة للحادثة، حيث تم إجراء ضبط مشترك مع الأمن العام.


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