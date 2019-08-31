شركة زين ومؤسسة لوياك “LOYAC” تفتتحان مدرسة جلعد الأساسية المختلطة

وطنا اليوم-عمّان 31 آب 2019: أطلقت شركة زين ومؤسسة لوياك لإنجازات الشباب "LOYAC" الأردن، النسخة السادسة لبرنامج "هومز البلقاء 2019"، الذي يُعنى بإصلاح وترميم أماكن عامة في المجتمعات الأقل حظاً.

وتم افتتاح مدرسة جلعد الأساسية المختلطة في محافظة البلقاء، بعد قيام عدد من متطوعي لوياك من الأردن، والكويت، ولبنان، واليمن بإصلاح وترميم المدرسة، وإجراء الصيانة اللازمة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين، في إطار دعمها المُستمر للعملية التعليمية، واثراءها، والمساهمة في توفير بيئة ومكان مناسب للتعليم الصحي، بالإضافة إلى سعيها لتشجيع روح المبادرة بين الشباب وتمكينهم، وتماشياً مع الأهداف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه"، والرابع "التعليم الجيد"، والسابع عشر"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من أهداف التنمية المُستدامة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطبقها شركة زين في برامجها في مجال إدارة الإستدامة.

ويهدف برنامج 'هومز" إلى غرس قيمة العمل التطوّعي لدى الشباب وبالتالي تعزيز روح المشاركة والمبادرة والخدمة المجتمعية الفاعلة، كما يسعى إلى تنمية مهارات الشباب وصقل شخصياتهم ليتمكنوا من تحديد أهدافهم في الحياة وإطلاق العنان لإبداعاتهم، وسعيهم نحو إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، عبر إشراك الشباب من الأردن ولبنان والكويت بالعمل التطوّعي لترميم مكان عام في المناطق الأقل حظاً، وتُنفّذ مؤسسة لوياك برنامج "هومز" منذ ستة أعوام في كل من الأردن، ولبنان، والكويت، ويُعدّ برنامج "هومز"، أحد البرامج الأساسية التي تُقدّمها مؤسسة لوياك LOYAC”" للمجتمعات المحلية بالتعاون مع عدّة جهات من قطاعات مختلفة.

يُذكر أن زين ومؤسسة لوياك وخلال العام 2018 وضمن برنامج "هومز 2018" قاموا بإصلاح وترميم مدرسة عُثمان بن عفّان للبنين، الكائنة في محافظة جرش، والتي تستقبل 300 طالباً من الصف الأول وحتى الصف العاشر.

يُشار إلى أن لوياك مؤسسة غير ربحية تعمل في الأردن منذ عام 2008، بهدف تمكين الشباب ضمن الفئة العمرية من 16 حتى 24 عاماً، من تنمية وصقل مهاراتهم من خلال الورشات التدريبية والتدريب العملي في الشركات.