الرئيسية | بنوك وشركات مستثمر خليجي ينوي ترحيل استثماراته من الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر مطلع و مسؤول ان الخلاف القائم ما بين الحكومة و الأمير خالد بن الوليد ابن طلال و الذي يعتبر من العراقيل التي تقف عائقا أمام مشروع مصنع السيارات المنوي إنشاؤه بالاردن يعود سببه إلى ان المستثمر طلب من الحكومة الإلتزام بشراء ٥٠٠٠ سيارة للاستمرار بمشروعه و السير فيه ، و أن هذا الخلاف لم يحسم بين الطرفين .

و أضاف المصدر أنه لا علاقة لأصحاب شركات ومعارض السيارات في ايقاف المشروع اوالضغط على الحكومة من قبلهم لكونه يؤثرعلى تجارتهم.

و جاء ذلك توضيحا لسؤال للمصدر للتحقق من المعلومات التي وصلت و مفادها أن المستثمر بن الوليد ينوي ترحيل استثماراته من الأردن بسبب ضغوطات وعراقيل تمارس على مشاريعه من قطاع أصحاب تجارة السيارات والحكومة.

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