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مستثمر خليجي ينوي ترحيل استثماراته من الأردن
وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر مطلع و مسؤول ان الخلاف القائم ما بين الحكومة و الأمير خالد بن الوليد ابن طلال و الذي يعتبر من العراقيل التي تقف عائقا أمام مشروع مصنع السيارات المنوي إنشاؤه بالاردن يعود سببه إلى ان المستثمر طلب من الحكومة الإلتزام بشراء ٥٠٠٠ سيارة للاستمرار بمشروعه و السير فيه ، و أن هذا الخلاف لم يحسم بين الطرفين .
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