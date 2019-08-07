النائب السعود يشيد بخدمات الاردنية للطيران

وطنا اليوم- نشر النائب يحيى السعود مقطع فيديو على صفحته في الفيس بوك تحدث خلاله عن الخدمات الراقية والانضباطية العالية بالمواعيد التي تقدمها الشركة الاردنية للطيران، كما تحدث عن أهمية ودور القطاع الخاص في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

واضاف ان القطاع الخاص هو رديف القطاع العام الذي أكد عليه جلالة الملك في حديثه الاخير ببدار رئاسة الوزراء وطلب من الحكومة تذليل العقببات بوجهه، وقد صب السعود جام غضبه على الحكومة واصفا اياها بالمتقاعسة ولا تحمي القطاع الخاص.

ومن الجدير بالذكر ان الشركة الاردنية للطيران تمتلك اسطول من الطائرات يصل الى 15 طائرة تقدم خدمات النقل الى عدة جهات وقد حصلت على شهادات دولية بمستوى الخدمات والامان المقدم للمسافرين على متنها.