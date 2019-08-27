غرايبة يرعى اختتام فعاليات منتدى سباق الريادة والابتكار

وطنا اليوم-عمان:اختتمت امس فعاليات، منتدى سباق الريادة والابتكار “ابتكارثون” في نسخته الرابعة، بالإعلان عن تأهل 10 مشاريع للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لجائزة الأميرة بسمة للعمل التنموي وخدمة المجتمع.

ونظم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية"جهد"، المنتدى كجزء من الجائزة التي جاءت تكريما لجهود سمو الأميرة بسمة بنت طلال، وتقديرا لجهودها في العمل التنموي وتشجيعا للابداع والتميز في مجال العمل التنموي.

وناقشت جلسات المنتدى محاور ركزت على الابعاد البيئية والاقتصادية للمشاريع الريادية، وكيفية تصميم وتنفيذ المشاريع الريادية واستدامتها، و موائمتها للأشخاص من مختلف الفئات و بخاصة ذوي الاعاقة واللاجئين، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالتشبيك مع المؤسسات الداعمة للريادة وتسويق المنتج .

وهدف المنتدى إلى إضافة بعد اجتماعي لدى أصحاب الشركات الريادية الناشئة، وتحفيز الشباب الموهوبين والمبدعين والرياديين و رفدهم بالمهارات الشخصية لتطوير أعمالهم، وإثراء معرفة وخبرات في الريادة المجتمعية و تعظيم الفائدة العائدة من مشاريعهم الريادية على فئات وشرائح المجتمع المختلفة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة خلال، رعايته اختتام فعاليات المنتدى مندوبا عن سمو الأميرة بسمة بنت طلال، أهمية الريادة في المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في حال توفر الأدوات اللازمة لنجاحها وبخاصة التمويل والأسواق والمهارات والبيئة الممكِّنة للاعمال.

وقال إن الأردن يحتل المركز 79 عالميا في مجال الريادة، مبينا في هذا الإطار أن الحكومة معنية بتعزيز الريادة وتعظيم دورها في الاردن من خلال خطتها لتدريب نحو 35 الف شاب وشابة خلال خمس سنوات المقبلة على مهارات القرن ال 21، اضافة الى التركيز على مفهوم الريادة في المدارس من خلال منهاج الثقافة المالية وتعزيز هذا المفهوم الطلبة في المدارس و الجامعات.

وأكد المهندس الغرايبة، ضرورة نشر مفهوم الريادة في المحافظات لتعميم الفوائد على مختلف أنحاء الوطن، مبينا في هذا المجال استعداد الحكومة لتوفير البيئة الحاضنة لأي اعمال ريادية في المحافظات في حال توفرها.

وكان مدير مركز الأميرة بسمة للشباب في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، محمد العموش، اكد أهمية المنتدى في تحفيز الشباب الأردني للانطلاق نحو عالم الريادة والإبداع، باعتباره منصة للأفكار الإبداعية والخلاقة .

وشكل المنتدى على مدى ثلاثة أيام فرصة لمساعدة الرياديين في الترويج لمشاريعهم الريادية، وتمكينهم من التشبيك مع المؤسسات والجهات الداعمة للريادة وأساليب التسويق، بالاضافة الى رفدهم بمهارت تقديم المشاريع بأسلوب سرد قصصي.

وتضمن الحفل الختامي للمنتدى جلستين حواريتين حول دور القطاع الخاص، ومنظمات دعم الريادة الاجتماعية في الاردن في دعم الريادة، بمشاركة عدد من الاقتصاديين والتجاريين واصحاب المبادرات الريادية والداعمين لها، حول دور القطاع الخاص، ومنظمات دعم الريادة الاجتماعية في الاردن في دعم الريادة.







