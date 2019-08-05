وفد مصري يزور شركة البوتاس

وطنا اليوم-عمان:باستضافة كريمة من إدارة شركة البوتاس العربية زار وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر المصرية مواقع العمل في شركة البوتاس العربية يرافقهم رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والتعدين الأردنية النائب خالد الفناطسة ونائبة محمد الحجايا. وكان في استقبال الوفد بموقع العمل عطوفة الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية و نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية المهندس عدنان المعايطة ومدير المصانع وعدد من مدراء الدوائر بالشركة.

حيث قدم الدكتور النسورللوفد شرح وافي عن أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية وزار الوفد موقع الحصادات والبلوره الساخنة ووحدة إنتاج البوتاس الأحمر وعدد من أقسام المصنع. كما وزار الوفد جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعتبر احد الاذرع الإنسانية لشركة البوتاس العربية يتم من خلالها تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء العاملين بالشركة والمجتمع المحلي حيث يقدر عددهم ١٢٠ طالب وطالبة. وقدم رئيس الجمعية السيد نايف الرواشدة نبذة عن نشأة الجمعية والخدمات التي تقدمها. كما واطلع الوفد على مرافق الجمعية واقسامها والتي تعد رائدة في العمل الخدمي والإنساني. وقدمت إدارة البوتاس وإدارة الجمعية الهدايا التكريمية للوفد المصري الشقيق.

كما وزار الوفد مقر نقابة العاملين بالمناجم والتعدين فرع البوتاس والتقى أعضاء الفرع. وقدم رئيس الفرع السيد رائد المجالية نبذة تاريخية عن العمل النقابي ف شركة البوتاس وعن الخدمات والمزايا المالية والمعنوية التي تُقدمها شركة البوتاس مشكورة للموظفين. وتُعد شركة البوتاس رائدة الشركات الوطنية في تحقيق الإنتاج والأرباح. وخدمة المجتمعات المحلية والعاملين على جداً سواء.. وفي نهاية الزياره شكر رئيس الوفد السيد محمد عرابي إدارة شركة البوتاس على إنجازاتها وخدماتها المتعددة وعلى حُسن الضيافة والاستقبال