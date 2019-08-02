سامسونج ترفع الستار عن هاتفها الجديد Galaxy Note10 في الاردن

وطنا اليوم-عمان: تمهيداً لإطلاقه الرسمي في السوق الأردنية، رفعت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي الستار عن أحدث هواتفها وإصدارها العاشر من سلسلة Note، هاتف Galaxy Note10، وذلك أمام شبكة موزعيها للهواتف الذكية من أصحاب المعارض في كل من العاصمة عمّان وجرش، وضمن جلستين تعريفيتين منفصلتين.

وكانت كل من الجلستين، قد تضمنت استعراضاً لمزايا ومواصفات ووظائف وجوانب أداء هاتف Galaxy Note10 الاستثنائي الرئيسة، بهدف تعريف الموزعين الحاضرين عن كثب أكبر في كلتا المحافظتين على إمكانات الهاتف الذي يعتبر باكورة إنتاجات "سامسونج" من الهواتف الذكية، لتقديمه جيلاً جديداً من القوة من حيث الأداء والمتانة والقدرات المبتكرة، دون المساومة على أرقى المعايير الجمالية في التصميم الأنيق الذي يلبي الطموح. كذلك، فقد اشتملت الجلستان على تدريب تقني قدمه مدير فريق التدريب في سامسونج المشرق العربي، طارق بعباع، الأمر الذي تضمن إتاحة الفرصة لتجربة تفاعلية حية.

وبينت "سامسونج" أثناء كل من الجلستين بأن تصميم هاتف Galaxy Note10 يتسم بتركيزه على تقديم كل عنصر من عناصر الهاتف ليكون أنيقاً ونحيفاً وخالياً من أية عوائق يمكن أن تشتت انتباه المستخدمين، بما يمكّن هؤلاء المستخدمين من تركيز اهتمامهم الكامل على المحتوى والمهام الأكثر أهمية لهم. ويتيح هاتف Galaxy Note10 الجديد إمكانات لا حصر لها للمستخدمين الذين يرغبون بالاستمتاع بمزايا قلم S Pen، وبالقدرات العملية المتعددة في جهاز واحد أنيق يحتوي على شاشة عرض سينمائية لا متناهية قياس 6.3 بوصة في أكثر هواتف سلسلة Note نحافةً حتى الآن، إلى جانب كونها الأكثر سهولة في الحمل والاستخدام.

وعلى هامش الجلستين، وتحفيزاً لشبكة موزعيها لمواصلة أدائهم المميز في دعم علامة "سامسونج" ومساندتها، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي برنامج الولاء الجديد والخاص بالشركة، برنامج Star+، الذي يشمل جميع أصحاب معارض الهواتف الذكية في مختلف أنحاء المملكة، والذي يمنح المميزين منهم نقاطاً يمكنها استبدالها بخصومات وعوائد نقدية.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال مدير منتجات الأجهزة المتنقلة في "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، موسى حجرات: "تنطوي إقامتنا للجلستين التعريفيتين بهاتف Galaxy Note10 على أهمية كبيرة؛ كونها تتماشى مع جهودنا لتعزيز حضور علامة وهواتف سامسونج الذكية في المملكة والمنطقة، وهو ما يعد تجسيداً لاستراتيجية الشركة التي تلعب شبكة الموزعين دوراً فعالاً في تنفيذها عبر التميز في تحقيق مبيعات جيدة وفي خدمة المستهلكين وزبائن علامتنا على أفضل وجه ممكن. وحيث ننظر لشبكة موزعينا كشركاء لنا ليس في العمل فقط، بل وفي النجاح، فإننا نحرص دائماً على التواصل معهم وعلى إطلاعهم بكل المستجدات ورفدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة لتأدية الدور الذي يقع على عاتقهم، كما أننا تسعى باستمرار لمكافأة جهودهم التي نثمنها لهم والتي لطالما عولنا عليها ولا نزال، خاصة وأننا بصدد الدخول في مرحلة جديدة من مراحل تسويق هاتفنا الجديد وتعزيز انتشاره، وذلك مع برنامج Star+ المنبثق من استراتيجينا الخاصة بإدارة علاقتنا مع الموزعين."

هذا ويشار إلى أن الجلستين اللتين تشكلان جزءاً من البرنامج التسويقي الخاص بهاتف Galaxy Note10 في المملكة، قد شهدتا العديد من الفعاليات التي تخللها برنامج ترفيهي، مختتمتان بمأدبة عشاء.