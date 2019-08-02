على الراغبين التقدم بالعروض التقيد بما ورد في الاعلان المبين ادناة.
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جت تعلن عن فرصة استثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية
وطنا اليوم-عمان:تعلن شركة النلقليات السياحية الاردنية " جت " عن رغبتها باستدراج عروض لتأجير المحلات التجارية حسب الرسم المبين ادناه والواقعة في مبناها الجديد في منطقة العقبة الاقتصادية خلف مبنى شركة جت القديم في القطعة رقم 695 حوض 7 اراضي العقبة .
على الراغبين التقدم بالعروض التقيد بما ورد في الاعلان المبين ادناة.
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