الرئيسية | بنوك وشركات جت تعلن عن فرصة استثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية

وطنا اليوم-عمان:تعلن شركة النلقليات السياحية الاردنية " جت " عن رغبتها باستدراج عروض لتأجير المحلات التجارية حسب الرسم المبين ادناه والواقعة في مبناها الجديد في منطقة العقبة الاقتصادية خلف مبنى شركة جت القديم في القطعة رقم 695 حوض 7 اراضي العقبة . على الراغبين التقدم بالعروض التقيد بما ورد في الاعلان المبين ادناة.













تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر