سامسونج توسع انتشارها في الأردن بافتتاح معرض لها في العقبة

وطنا اليوم-عمان: أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي عن تعزيز شبكة معارضها المنتشرة في المملكة خارج العاصمة عمّان، من خلال افتتاح أول فرع لها في محافظة العقبة، بالتعاون مع وكيلها الرسمي للأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي، شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI.

وقد جاء معرض "سامسونج" الذي يعمل ويقدم خدماته تحت إدارة وبإشراف شركة ACI، ضمن حفل أقيم تحت رعاية وبحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف البخيت، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي الشركة، وإلى جانبهم نخبة من المدعوين.

ويعبر افتتاح المعرض الجديد الكائن في شارع البتراء ضمن حي التجارية الثالث في العقبة، عن التزام "سامسونج المشرق العربي" تجاه زبائنها وعشاق علامتها في العقبة التي تضم قاعدة واسعة من قاعدة زبائن الشركة الإجمالية المتنامية في المملكة، كما يؤكد على حرصها على تسهيل وصولهم لمجموعة واسعة ومتنوعة من أحدث منتجات وابتكارات "سامسونج" العالمية واقتنائهم لها، وذلك من خلال تعزيز معارضها ونقاط الاتصال التي تخصصها لهم، وتقدم لهم عبرها الفرصة للاستمتاع بتجربة تسوق وشراء مثالية، ومريحة ضمن محطة تسوق واحدة، فضلاً عن تلبية احتياجاتهم على يد طواقم مؤهلة ومدربة تدريباً عالياً على خدمة الزبائن والزوار.

وفي تصريح له خلال الحفل، قال مدير قسم التسويق في شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، محمد العبدالله، الذي رحب بجميع الحضور: "فخورون بهذه الخطوة التي تندرج ضمن التزام الشركة بتعزيز حضور علامة سامسونج، والتي تترجم استراتيجيتها التوسعية من حيث النوع والكم وسعيها للاقتراب على نحو أكبر من المستهلكين والزبائن. نثمن لضيوفنا الكرام تشريفهم لنا، ونخص بالذكر رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على مساندته لنا، ووكيلنا المعتمد والممثل بشركة ACI والذي نعول عليه في المرحلة الجديدة التي نتطلع للعمل خلالها بما يضمن مواصلتنا للارتقاء بما نقدمه في مختلف الجوانب، على طريق تعزيز قدرتنا ومزايانا التنافسية، للبقاء خياراً أولاً ومفضلاً للزبائن الذين لا ندخر جهداً للوصول بهم لأقصى مستويات الرضى واستقطاب المزيد منهم."

واحتفاء بهذه المناسبة، قدمت "سامسونج" لزوار المعرض العديد من العروض والخصومات المميزة، فضلاً عن القسائم الشرائية المجانية التي منحت عند شراء إصدارات محددة من أجهزة التلفاز، والغسالات، والثلاجات من معرض "سامسونج" في العقبة.







