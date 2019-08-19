مدير مياه الكورة : قدم واهتراء خطوط المياه والجوء السوري ابرز التحديات

وطنا اليوم-عمان:قال المهندس محمد التهتموني مدير مياه الكورة أن وجود خطوط مياه قديمة في آراضي المواطنين تعد من التحديات التي تواجه الادارة خاصة وانها تحتاج لجهد كبير لإزالتها .

واضاف في حديث ل(WATER JO) الموقع الإخباري لوزارة المياه والري أن مناطق الخدمة التابعة لمديرية مياه الكورة/ شركة مياه اليرموك تشمل (بلدية دير ابي سعيد وتضم مناطق : جفين ،تبنه، الأشرفية ،كفر الماء، ابو القين)، (بلدية برقش وتضم مناطق : جديتا، كفرابيل، كفرعوان، بيت ايدس،كفر راكب) ،(بلدية الرابية وتضم مناطق : سموع، جنين الصفا، كفركيفيا، زمال) فيما ويبلغ عدد المشتركين في اللواء حوالي 18 الف مشترك.

الصعوبات والتحديات...

وقال ان تضاريس المنطقة جبلية ومرتفعة ومنها منخفضة تؤثر على العملية التشغيلية وكيفية ايصال المياه تعتبر من التحديات التي تواجه الإدارة، كذلك قدم واهتراء خطوط المياه الفرعيه والرئيسية ممايؤدي الى زيادة الفاقد المائي ، وزيادة الكثافة السكانية واتساع المناطق الجغرافية ووجود اللجوء السوري حيث زاد من الطلب على تقديم الخدمة وطرق الإيصال ،وايضا تاهيل المحطات والبوسترات واعاده تأهيل المضخات السطحيه وتأهيل الآبار العاملة .

مبينا: ان الوضع المائي في لواء الكورة جيد حسب الامكانيات المتاحه حيث يتم تزويد مناطق الخدمة اولا : من محطة حوض عيون الحمام الرئيسية وتتغذى منها 5 آبار من منطقة حوض العيون ،وثانيا : منطقة جديتا الرئيسية وتتغذى من 4 آبار حوض جديتا وبئر كفرعوان.

المشاريع المنفذة ....

واشار المهندس محمد التهتموني الى جملة مشاريع اللامركزية المطروحة المنفذة وغير المنفذة، فأما المشاريع المنفذة خلال العام 2018/2019 فهي:

1_ دير ابي سعيد/ الحي الشرقي فقد تم انشاء خط مياه بقطر 8 انش بطول 850 م وذلك لاسباب ضعف المياه وازدياد عدد المشتركين.

2_ دير ابي سعيد/ الحي الغربي تم انشاء خط بقطر 4 انش وبطول 500م والأسباب ضعف المياه وازدياد عدد المشتركين.

3_ جديتا/ شارع الشخصية، فقد تم انشاء خط بقطر 4 انش وبطول 400م ولذات الأسباب.

4_ جديتا / شارع ال14 تم انشاء خط بقطر 4 انش وبطول 350م ولذات الأسباب.

5_ جديتا / الحدائق تم انشاء خط بقطر 4 انش وبطول 350م والاسباب ضعف المياه وازدياد عدد المشتركين

6_ كفر عوان/ البلد تم انشاء خط بقطر 6انش وبطول 700م لذات الأسباب

7_ الأشرفية / ابو القين تم انشاء خط بقطر6انش وبطول 650 م لذات الأسباب السابقة.

8_ الأشرفية/ الحي الشمالي تم انشاء خط بقطر 4 انش وبطول 1500م والاسباب ضعف المياه وازدياد عدد المشتركين

9_ الأشرفية/ حي المقبرة تم انشاء خط بقطر 4 انش وبطول 600م والاسباب ضعف المياه وازدياد عدد المشتركين.

10_ كفرابيل/ شارع مرميين تم انشاء خط بقطر 4انش وبطول 650م ولذات الأسباب.

11_ كفرابيل /باب الحارة تم انشاء خط بقطر 4 انش بطول 700م ولذات الأشباب السابقة.

المشاريع غير المنفذة...

اما المشاريع غير المنفذة والمطروحة خلال العام القادم فهي :

1_ مشروع تبنة (منطقة العلالي) والمقترح انشاء خط بقطر4انش ب 5م طولي واسباب الانشاء يعود لضعف المياه في الحي وارتفاع في المنطقة .

2_ جنين الصفا (وسط البلد ) المقترح انشاء خط بقطر 4انش بطول 850م والاسباب ضعف المياه وزيادة عدد المشتركين.

3_ زمال / الحي الشرقي ، المقترح انشاء خط بقطر 4انش بطول 500م والاسباب ضعف المياه وزيادة عدد المشتركين.

4_ كفر راكب بلدية برقش وسط البلد ، انشاء خط بقطر 6انش بطول 500م والاسباب ايضا ضعف المياه وازدياد عدد المشتركين.

5_ السمط / وسط البلد،المقترح انشاء خط بقطر 4 انش بطول 400م والاسباب ضعف ايصال المياه.6_ بوستر تبنه / من محطة عيون الحمام ، المقترح انشاء خط بقطر 6انش بطول 2500م الاسباب تحسين الخطلقدمه وازدياد العدد السكاني وهذا المشروع غير منفذ

7_ بيت ايدس/ البلد ، تم انشاء خط بقطر 4انش وبطول 350م وهو جاهز.

8_ كفرعوان/صيرة الزيد ، المقترح انشاء خط بقطر 4انش وطول 1000م والاسباب ايضا ضعف المياه في الحي وازدياد عدد المشتركين ولم ينفذ حتى الآن.

9_ جديتا امام مضافة بني مفرج ، المقترح انشاء خط بقطر 4انش وبطول 500م ، لاسباب ضعف المياه في الحي وازدياد عدد المشتركين والمشروع غير منفذ.

10_ ديرابي سعيد/طريق المعصرة ، والمقترح انشاء خط بقطر 4انش وطول500م وهو غير منفذ

11_ ديرابي سعيد/ الجرد ، المقترح انشاء خط بقطر4انش وبطول 400م وهو غير منفذ.

12_زمال/ الحي الغربي المقترح انشاء خط بقطر 4 انش وطول 200م.

13_ جفين /دير ابي سعيد حي المساعده ، المقترح انشاء خط بقطر 4انش وطول 200م.

رؤى مستقبلية...

واكد المهندس محمد التهتموني مدير مديرية مياه الكورة ان التوجه لدى المديرية لحفر بئر ارتوازي في منطقة الأشرفية للتقليل من العبء والكاهل على المديرية كذلك تقليل الفاقد المائي من خلال عمل الصيانة الدورية وتحسين شبكات المياه وتأهيل المضخات وختم العدادات والعمل علىوضع دورية لمراقبةالإعتداءات على شبكات المياه وعمل دورات توعوية للموظفين لاتباع الطرق لترشيد استهلاك المياه