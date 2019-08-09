أبو غزالة يتحدث عن حرب عالمية ثالثة وتخفيض رواتب موظفيه

وطنا اليوم-عمان:حذر طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، من حرب عالمية ثالثة مقبلة، على إثر أزمة عالمية وركود سيتحول في العام 2020 إلى كساد وغلاء في الأسعار.

ووجه أبو غزالة خطابًا لموظفي مجموعته، تحدث لهم فيه عن الأزمة العالمية المقبلة، فيما نشر الخطاب عبر صفحته المجموعة الرسمية على فيسبوك.

وقال أبو غزالة "من الرئيس الوالد إلى أبنائي وبناتي في جميع المكاتب حول العالم".

وأوضح "لقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 14 آب الجاري، كما توقعت أنا سابقًا، أن اقتصادها دخل في مرحلة الركود، وتبعها في ذلك الاقتصاد الأوروبي، أيضًا كما توقعت".

وأضاف "وكما أتوقع سوف ينتقل هذا الركود إلى العالم كله لأنه كما قيل دوما "عندما تعطس أمريكا يصاب العالم بالتيمونيا".

وأكمل "وكما أتوقع سوف يتطور هذا الركود ليصبح عام 2020 كسادًا وغلاء في الأسعار".

وسوف تتطور الحرب التجارية لتصبح مقاطعة تجارية كما يتوقع طلال أبو غزالة.

وقال "وسوف تجر هذه الأحداث إلى حرب عالمية ثالثة، وبعدها يجلس العملاقان "أمريكا والصين" مضطران للتوصل إلى نظام عالمي جديد.

ودعا أبو غزالة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية قال إنها من مسؤولية الجميع أفرادًا ومؤسسات.

ومن ضمن هذه الإجراءات، زيادة الانتاجية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تقشفية وتنمية الإيرادات وضبط المصاريف.







