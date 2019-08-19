 وطنا نيوز -مزاد بـ 11 مليون دينار لصالح البنك العربي
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مزاد بـ 11 مليون دينار لصالح البنك العربي
التاريخ : 19-08-2019 10:57:19 المشاهدات: 1557

وطنا اليوم-عمان:اعلنت دائرة التنفيذ في محكمة بداية عمان عن مزاد بيع علني على املاك تعود لشركة لدبي للاملاك لتطوير الاراضي لصالح البنك العربي.

والاملاك المطروحة في المزاد هي قطعة ارض تحتوى على مبنى مكون من 10 طوابق في منطقة اللوبيدة وقدرت قيمته بالإضافة الى ما يحيطه من خدمات بـ 11.59 مليون دينار اردني، علما ان المطلوب لصالح البنك مبلغ 6.25 مليون دينار اردني.

يذكر ان شركة الأردن دبي للأملاك (JDPC) ، شركة تعمل على اقامة المشاريع العقارية سواء التجارية او السكنية بقصد البيع او التأجير وغيرها من استثمارات عقارية متنوعه, وتقديم الخدمات العقارية, واعمال الوساطة والوكالة وادارة املاك الغير ، بالإضافة الى اعمال التجارة العامة (حديد ،اسمنت ).










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