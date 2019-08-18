سامسونج المشرق العربي الشريك الرسمي لمهرجان الأردن للألعاب الإلكترونية 2019

وطنا اليوم-عمان:رعت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي مهرجان الأردن للألعاب الإلكترونية 2019، أكبر حدث للرياضة والألعاب الإلكترونية في الأردن، الذي انطلق مع فعالية افتتاحية ومقدمة تعريفية بالحدث أقيمت في جاليريا مول في السادس والعشرين من شهر تموز، والذي سيستمر مع العديد من المنافسات المتواصلة حتى يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر آب الجاري؛ حيث ستقام خلالهما فعالية رئيسية ستشهد الدور النهائي من المنافسات.

وكجزء من هذه الرعاية، تولت "سامسونج" مهمة تجهيز المناطق المخصصة للمنافسة بشاشات الألعاب المنحنية المطورة حديثاً CHG70، والتي تأتي بقياس 27 بوصة، كما تتميز بتقنيات الألعاب الأساسية بدقة 2K، وشاشة منحنية، ومعدل تحديث 144 هيرتز، ونسبة تباين عالية، وزمن استجابة سريع للصورة المتحركة (نسبة وضوح الحركة MPRT) بمقدار 1 مللي ثانية.

هذا وقامت "سامسونج" بتصميم منطقة خاصة ليتمكن الزوّار من التعرف على باقة من أحدث منتجاتها وحلولها المتطورة من أجهزة التلفاز والأجهزة البصرية والأجهزة المتنقلة، بما فيها أجهزة التلفازQLED بدقة 8K، وأجهزة التلفاز QLED بدقة 4K، فضلاً عن العديد من طرازات هواتفها الذكية من سلسلة "جالاكسي إس 10".

وفي تعليق لها على رعاية المهرجان الهادف لجمع اللاعبين المحترفين والهواة في الأردن، بالإضافة إلى الشركاء والرعاة والمنصات الإلكترونية تحت مظلة واحدة لمواكبة التطورات والتعرف على كل ما هو جديد في صناعة الألعاب الإلكترونية، قالت مديرة مشاريع التنمية الاجتماعية في شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، دانا دحبور: "فخورون برعايتنا لهذا الحدث، والتي تؤكد على حرص سامسونج على التواجد في المحافل ذات الأهمية والعلاقة بالوسائط التكنولوجية المتنوعة، خاصة المتخصصة بالألعاب الإلكترونية التي تنتشر اليوم بشكل واسع بين مختلف الأوساط الناشئة والشبابية التي تشكل النسيج الأكبر من المجتمع، والتي توليها الشركة اهتماماً كبيراً فتحرص على تلبية احتياجاتها بما لا يقتصر على إتاحة أحدث حلولها ومنتجاتها بين يديها، بل بما يمتد ليشمل التواصل معها بقوالب غير تقليدية، وتسهيل إقامة الفعاليات التي تهمها."

واختتمت دحبور تصريحاتها بالإشارة إلى عزم "سامسونج" مواصلة رفد السوق المحلية بأحدث المنتجات من الوسائط التكنولوجية المختلفة بما يشمل الشاشات والأجهزة المتنقلة كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها، في خطوة ستسهم في تحويل المملكة لبوابة ترفيهية هادفة، ولمركز تكنولوجي إقليمي.

هذا وتتبع منافسات المهرجان التي تقام على عدة مراحل مجموعة من القوانين، يحتكم إليها اللاعبون من ممارسي الألعاب الإلكترونية من الهواة والمحترفين الذين يتنافسون كأفراد أو فرق من أجل الفوز في نهاية المطاف بالعديد من الجوائز القيمة المقدمة من "سامسونج" وغيرها من الرعاة. وتشمل الألعاب التي يتنافس اللاعبون عليها: “League of Legends”، و”Dota 2”، و”Counter Strike” على جهازPC SV5، و”FIFA 19”، و”Tekkenc 17” على جهاز Console 1V1، بالإضافة إلى “Dota:Underlords” على جهاز BR Mobile، و”HAJWALA” على جهاز 1V1 Mobile.

ويشار إلى أن المهرجان ينطوي على مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والمسابقات لمختلف الفئات العمرية والتي ستتضمن ألعاب الفيديو التي سيتمكّن الحضور من التعرف عليها وتجربتها باستخدام أجهزة التلفاز وأجهزة الهواتف الذكية من فئة “Galaxy S10+" المقدمة من "سامسونج".