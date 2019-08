الرئيسية | بنوك وشركات AM Best ترفع درجة تصنيف الشرق العربي للتأمين (gig-Jordan) إلى bbb+

وطنا اليوم-رفعت وكالة التصنيف العالميةA.M. Bestدرجة التصنيف الائتماني طويل الأجل ( Long Term Issuer Credit Rating) لشركة الشرق العربي للتأمين (gig-Jordan)من bbb إلى bbb+وأكدت على تصنيف القوة المالية (Financial Strength Rating) عند B++. فيما قامت الوكالة بتعديل المنظور المستقبلي (Outlook) ليصبحمستقر لكلا التصنيفين. وقد ذكرت الوكالة في بيانها الصحفي أن رفع درجة التصنيف هذه جاءت في ضوء قوة المركز الماليوكفاءة الأداء الفني للشركة، حيث استمرت الشركة في أدائها الإيجابي لعامي 2018 و2019 بشكل يتناسب مع استراتيجية الشركة وخطتها. وصرحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس أيضاً الدعم الكبير الذي تتلقاه شركة gig - Jordan من الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين(gig) وأهميتها في هذه المجموعة، فيما يعكس المنظور المستقبلي المستقرتعافي الأرباح الفنية للشركة، إذ عملت gig-Jordan على تحسين اختيارها للمخاطر وتسعيرها، مع زيادة التركيز على اكتتاب محفظة تأمين طبي أكثر توازناً. وقد تُرجم هذا إلى نسبة خسارة مجمعة صحية بلغت 91.4 ٪ في عام 2018. وتتوقع AM Best أن تحافظ الشركة على الأرباح الفنية عند مستويات 2018 على المدى المتوسط. يذكر أن تصنيف وكالة A.M. Best لشركة gig-Jordan يعد أعلى تصنيف تمنحه الوكالة لشركات التأمين في الأردن.

