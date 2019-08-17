البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

وطنا اليوم-قدم البنك العربي رعايته الماسية لفعاليات المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج تحت شعار "شركاء التنمية والبناء" والذي عُقد تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم حفظه الله، وبتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية تواصل سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة الإستثمار الأردنية.

وتضمنت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر كلمة ألقاها دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مندوباً عن راعي المؤتمر كما شهد المؤتمر عدة جلسات حوارية شارك فيها معالي محافظ البنك المركزي الأردني ومجموعة من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية ومسؤولون رسميون وجمع من الخبراء والمختصين بالشأن الإستثماري والإقتصادي. وقد شهد المؤتمر حضور نحو 250 رجل أعمال ومستثمرين من الأردن والمغتربين في الخارج. وغطى المؤتمر العديد من المحاور الهامة من بينها الواقع الاستثماري في المملكة والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأردنيين وبرامج التحفيز الاقتصادي، آفاق استثمار المغتربين في الأردن، قصص نجاح استثمارات الأردنيين في الخارج، المدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة ودورها في استقطاب الاستثمارات الأردنية، دور البعثات الدبلوماسية الأردنية في الترويج للاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في الخارج إلى جانب إطلاق مبادرة "وطني أولى" التي تهدف إلى إعادة توطين الاستثمارات المهاجرة. كما تم على هامش المؤتمر ترتيب زيارات ميدانية الى منطقة البحر الميت التنموية والمنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي ومدينة الموقر الصناعية ومنطقة معان التنموية للاطلاع على البنية التحتية والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر الهام في اطار التزام البنك وحرصه الدائمين على دعم المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والإستثمارية الهادفة التي تعنى بالشأن الإقتصادي محلياً واقليمياً، ونظراً للأهمية التي يمثّلها هذا المؤتمر في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن وزيادة التبادل التجاري وتوطين رأس المال الأردني في المشروعات الاستثمارية، الأمرالذي يسهم في دفع عجلة التطور وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.