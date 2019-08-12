الرئيسية | بنوك وشركات الاردنية للطيران تحقق انجازا بعبور احدى طائراتها المحيط في اطول رحلة استمرت ل12 ساعة متواصلة

وطنا اليوم- شكر وحمد الله على نعمه.. النائب السابق الكابتن محمد الخشمان بعد نجاح احدى طائرات اسطول الشركة الاردنية للطيران بعبور المحيط الاطلسي محملة بركاب من قوات حفظ السلام ولمدة اثني عشر ساعة طيران ..الحمدالله رب العالمين على رعايته واعطائنا القدره لأنجاز ما استطعنا انجازه على الرغم من كافة المعيقات والتحديات ,, نجاح جديد سجله ابناء الشركه الأردنيه للطيران بجهودهم وباشراف مع احد مفتشي هيئة الطيران المدني الأردني في عبور المحيط في اطول رحله تحمل ركاب من قوات حفظ السلام - الأمم المتحده بين سلفادور بجنوب امريكا الى باماكو في افريقيا .. الرحله التي تجاوزت 12 ساعة طيران معظمها فوق المحيط الأطلسي الذي يفصل الأمريكيتين عن افريقيا واوروبا . الرحله كانت الاولى على طائرة ايرباص 330 التي تملكها الشركه الأردنيه للطيران وتقوم بتشغيلها على الرحلات البعيده المدى . قاد الطائره الكابتن عدنان تكروري رئيس دائرة العمليات الجويه والذي يعتبر من الطيارين المحترفين بعمله وادارته وصاحب خبره تجاوزت ال 38 سنه في قبادة الطائرات في مختلف شركات الطيران العالميه الى ان التحق بعمله في الشركه في العام 2017 كرئيس دائرة العمليات الجويه التي يعمل بها ما يزيد عن 400 طيار ومضيف جوي وموظفي ترحيل معظمهم من شباب وشابات الأردن . ان الأنجاز الجديد ما هو الا ثمره من ثمار العمل والأنتاج والسهر على استمرار تطوير اعمال الشركه خدمة لأقتصادنا الوطني اولا ولسمعة الأردن عالميا ثانيا ولأثبات ان العقول والأيادي الأردنيه قادره على الأنجاز على الرغم من كافة التحديات بتحويلها الى فرص يمكن اغتنامها وتحقيق النجاح تلو النجاح دون الألتفات الى الأشاعات والممارسات التي من شانها احباط انتاجية ونشاط ونجاحات الشركه على مر العشرين سنه الماضيه . ابدعتم اخواني ابناء الأردنيه للطيران وشكرا لكم جميعا وشكرا لمفتش الهيئه الكابتن محمد الأسمر ورئيس هيئة الطيران المدني اذي اصدر شهادة ممارسة الطيران فوق اعالي البحار والمحيطات بعد استكمال قناعته بقدرات الشركه والطائرات والعاملين عليها في ممارسة هذا النوع من الطيران وفق اعلى معايير السلامه والأمان العالميه .

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