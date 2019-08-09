بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2019 الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 112 مليون دولار أمريكي

وطنا اليوم-أعلنت اليوم مجموعة بنكABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب)، المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز”ABC”، عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2019. وقد تميزت هذه الفترة بالتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى الوضع السياسي غير المستقر في بعض الأسواق الرئيسية لبنك ABC، وقد نتج عن ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على الائتمان. علاوة على ذلك، أثر تراجع سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك تغير سعر الفائدة بالدولار الأمريكي على أداء ABC على أساس سنوي. وعلى الرغم من هذه الظروف الخارجية، إلا أنه عند التعديل للصفقات غير المتكررة وتأثير العملات الأجنبية، فقد أنهى بنك ABC النصف الأول بنمو إيجابي للموجودات والإيرادات والأرباح.

الأداء المالي (لفترة الستة أشهر):

• بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 112 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 1٪ مقارنة مع 113 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى أساس معدل، ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 9٪ بعد عدم احتساب الصفقات الاستثنائية غير المتكررة المدرجة في النصف الأول من عام 2018، مستفيدًا من تجربة التخصيص المحسنة، بعد استيعاب تأثير العملات الأجنبية على صافي الدخل قبل احتساب المخصصات.

• بلغت الأرباح قبل الضرائب 159 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى بنسبة 34٪ مقارنة مع 119 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018، وبعد الأخذ في الحسبان آثار عمليات التحوّط للعملات الأجنبية في بنك ABC البرازيل، التي ساهمت في خفض الضرائب، فإن الأرباح قبل الضرائب سجلت انخفاضاً بنسبة 7%. هذا الانخفاض يرجع في المقام الأول إلى تراجع سعر صرف الريال البرازيلي بنسبة 8٪ مقابل الدولار الأمريكي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، بعد عدم احتساب الصفقات غير المتكررة وتأثير العملات الأجنبية، ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 1٪.

• بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 437 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بمبلغ 389 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتم تعديلها إلى 1٪ على أساس سنوي كما هو موضح أعلاه ، متأثرة بتراجع قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي. عند ضبط تأثير العملات الأجنبية والصفقات غير المتكررة في السنة السابقة، ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4٪ مما يدل على التقدم في الاستراتيجية على الرغم من ظروف السوق المتقلبة خلال هذه الفترة.

• بلغ صافي دخل الفوائد 279 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 1٪ مقارنة مع 277 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي.

• بلغت المصروفات التشغيلية 257 مليون دولار أمريكي، بارتفاع مقداره 17 مليون دولار أمريكي أو 7٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب التضخم ومواصلة الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية.

• بلغ صافي مخصصات الديون المتعثرة 21 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي، والذي يعكس الاكتتاب المتحفظ وإدارة الائتمان الاستباقية والأوضاع الائتمانية المعتدلة نسبيًا.

• بلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض في المجموعة 4.2٪ وهي قريبة بشكل عام من مستويات نهاية عام 2018 التي بلغت 4.0٪، وتصبح النسبة المعدلة للديون المتعثرة 3.3٪ بعد احتساب الديون المتعثرة القديمة التي تم وضع مخصصات كاملة لها. وظل إجمالي نسبة التغطية للتعرض الائتماني عند مستواه المريح البالغ 97%.

• بلغ حجم الضرائب 24 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع رصيد ضريبي قدره 20 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2018. ويُعزى هذا الفرق عموماً إلى المعالجة الضريبية لتحوطات أسعار الصرف في بنك ABC البرازيل المذكورة آنفاً. على أساس معدل، كان حجم الضرائب للفترة الحالية 21 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 29 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• استقر ايراد السهم الواحد ثابتًا عند 0.04 دولار أمريكي، أي عند نفس مستواه للفترة المقابلة من العام السابق.

• بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 159 مليون دولار أمريكي، مقابل خسارة بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي سُجلت في الفترة المقابلة من العام 2018، ويعكس ذلك المستويات السليمة لصافي الأرباح في النصف الأول والتغيرات الايجابية في تحويل العملات الأجنبية والقيمة العادلة لأدوات الدين خلال العام.

الأداء المالي (لفترة الثلاثة أشهر):

• بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني من هذا العام 57 مليون دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 5٪ مقارنة بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. عند عدم احتساب الصفقات الاستثنائية غير المتكررة، فإن أداء الربع الثاني لعام 2019 أعلى بنسبة 9٪ مقارنة بالعام الماضي. وقد عكس الربع الثاني نفس مجريات النصف الأول من العام 2019، كما هو موضح أعلاه.

• بلغت الأرباح قبل الضرائب 83 مليون دولار أمريكي ، مقارنةً بمبلغ 39 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2018، وانخفضت بنسبة 9% على أساس معدل.

• بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 222 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25٪ مقابل 178 مليون دولار أمريكي سجلت لنفس الفترة من العام الماضي، ولكن مع انخفاض بنسبة 4٪، بعد التعديلات على النحو المذكور أعلاه، متأثرة بتراجع سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي على وجه الخصوص.

• بلغ صافي دخل الفوائد خلال الربع الثاني 140 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 1٪ مقارنة مع 139 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي.

• بلغت المصروفات التشغيلية 129 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 8 مليون دولار أمريكي أو 7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي للأسباب الموضحة أعلاه.

• بلغ صافي مخصصات الديون المتعثرة 10 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 18 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي والتي تعكس إدارة ائتمانية استباقية ومحافظة.

• بلغت الضرائب 14 مليون دولار أمريكي مقارنة مع رصيد ضريبي قدره 34 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي (يعزى الفرق الناتج إلى حد كبير إلى تأثير عمليات التحوّط للعملات الأجنبية المذكورة أعلاه في بنك ABC في البرازيل).

• استقر ايراد السهم الواحد ثابتًا عند 0.02 دولار أمريكي، أي عند نفس مستواه للفترة المقابلة من العام السابق.

• بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 70 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة بمبلغ 64 مليون دولار أمريكي سُجلت في الفترة المقابلة من العام 2018، ويعكس ذلك مجموع صافي الأرباح والتغيرات الايجابية في تحويل العملات الأجنبية والقيمة العادلة لأدوات الدين.

الميزانية العامة:

• بلغ إجمالي الموجودات 29.7 مليار دولار أمريكي في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 29.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2018، في حين نمت القروض والسلفيات إلى حد ما خلال الفترة لتصل إلى 15.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تركيزنا المستمر على الإدارة الحذرة للميزانية العامة.

• بلغت الودائع في نهاية الفترة 20.5 مليار دولار أمريكي، عند نفس مستوياتها البالغة 20.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018. إن جهودنا مستمرة لتنويع وتحسين جودة قاعدة الودائع لدينا.

• بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم 3928 مليون دولار أمريكي في نهاية الفترة، مرتفعة بنسبة 2% مقارنة مع 3862 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2018.

• حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث تجاوزت نسبة تغطية السيولة ونسبة السيولة المستقرة الصافية وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة 100%، وبلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع 56%، وهي نسبة جيدة.

• حافظت نسبة الفئة الأولى من رأس المال على قوتها عند 17.2%، كما بلغت النسبة الكلية لكفاية رأس المال 18.2%.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، السيد الصديق عمر الكبير : “تظهر نتائج النصف الأول مرونة البنك على الرغم من ظروف السوق الصعبة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي خلال الفترة السابقة. عند تعديل تأثيرات انخفاض قيمة العملات الأجنبية والصفقات غير المتكررة في العام الماضي، تنمو المجموعة على أساس سنوي بوتيرة مرضية، مع الحفاظ على ميزانية عامة قوية وإدارة حصيفة وحذرة لمخاطر الائتمان.”

يُعد بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزانة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر.

وتنوه مجموعة بنك ABC إلى أن النسخة الكاملة من البيانات المالية والبيان الصحفي متوفرين على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.