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الرحاحلة: التقاعد المبكر غير عادل وخلق فجوة في الرواتب
وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الأربعاء، إن التقاعد المبكر "غير العادل" خلق فجوة بين رواتب المتقاعدين، في حين يستحوذ 5% من التقاعدين على ربع الفاتورة التقاعدية.
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