الرحاحلة: التقاعد المبكر غير عادل وخلق فجوة في الرواتب

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الأربعاء، إن التقاعد المبكر "غير العادل" خلق فجوة بين رواتب المتقاعدين، في حين يستحوذ 5% من التقاعدين على ربع الفاتورة التقاعدية.

وأضاف الرحاحلة لبرنامج صوت المملكة الذي يعرض على شاشة قناة "المملكة"، أن "التقاعد المبكر غير عادل لأنه يخلق تفاوت بالحقوق التأمينية لكل المؤمن عليهم ... المتقاعد مبكرا يحصل على منافع مالية أعلى من هم من تقاعد في فترة الشيخوخة لأن الرواتب أكثر وفترة اشتراك أقل".

وأوضح "الفجوة بين الرواتب التقاعدية سببها التقاعد المبكر ... 5% من المتقاعدين الأعلى في الرواتب، يستحوذون على ربع الفاتورة التقاعدية وقيمتها تتجاوز 250 مليون سنويا ... في المقابل 50% من المقاعدين أقل رواتب تقاعدية يتقاضون ربع الفاتورة التقاعدية".

"مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت بحملة تفتيشية ضبط خلالها 162 متقاعد مبكرا عادوا لعملهم دون إبلاغ الضمان بذلك خلال الأربع أشهر الماضية من 2019 ... 3.5 مليون دينار أموال صرفت كرواتب تقاعدية بغير وجه حق"، وفقا للرحاحلة الذي توقع "ازدياد ضبط المتقاعدين مبكرا والعائدين إلى عملهم خلال الفترة المقبلة".

وقال الرحاحلة إن المؤسسة تدرس حاليا إمكانية السماح للعاملين في المهن الخطرة بالتقاعد المبكر بعد إجراء التعديلات على القانون.

أراضي طنيب

الرحاحلة أوضح أن شكوى تقدمت في 2009 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تضمنت مواضيع متربطة بالوحدة الاستثمارية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. لكن في ذات العام صدر قرار من الهيئة "بعدم وجود أي شبهة فساد في عملية شراء أراضي طنيب".

تعديلات لصالح العسكريين

الرحاحلة، قال إن تعديلات الفصل الثامن من مشروع قانون الضمان الاجتماعي جميعها في صالح المؤمن عليهم العسكريين.

وأضاف أن البدايات مع مشروع القانون كان مع الفصل الخاص بالعسكريين لإنصاف المؤمن عليهم العسكريين.

"الوفاة الإصابية وشهداء الواجب تم زيادة المنافع التأمينية للورثة، وتم زيادة أيضاً الوفاة الإصابية غير المرتبطة بالعمليات العسكرية"، بحسب الرحاحلة، الذي أوضح أن آلية احتساب الرواتب التقاعدية للعكسريين "تم إعادة النظر بها لتكون لصالح العسكريين".

وأشار إلى أن جميع التعديلات سيقابلها زيادة في نسبة الاشتراكات بنسبة 1.5%، لأهمية المحافظة على الديمومة المالية للمؤسسة، ولذلك تم رفع اشتراكات العسكريين لتصبح 28% في 2021.