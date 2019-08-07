البنك العربي يختتم مبادرته الخاصة برياديي صناعة التكنولوجيا المالية فينتيك

وطنا اليوم-عمان:اختتم البنك العربي مؤخرا مبادرته الخاصة التي أطلقها في مطلع شهر أيار بهدف استقطاب ودعم الأفكار الريادية والشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية "فينتيك" في المملكة.

وقد تضمنت المبادرة التي جرت على مدار شهرين فتح الباب أمام الرياديين والشركات الناشئة لطرح أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطويرها كمنتجات وحلول تكنولوجية مصرفية مبتكرة. وقد تقدم من خلال هذه المبادرة 84 ريادي بأفكارهم ومشاريعهم حيث قام فريق البنك المختص بمراجعة كافة هذه الأفكار واختيار ثمانٍ منها بناء على كفاءتها ومدى أهليتها للمشاركة. وتبع ذلك إدراج أصحاب الأفكار والمشاريع المختارة في ورشة عمل مكثفة لمدة شهر في مركز الابتكار "AB iHub" في مقر الإدارة العامة للبنك العربي حصلوا خلالها على حصص تدريبية متخصصة ضمن برنامج متكامل من قبل مؤثرين ورواد في صناعة الفينتيك إلى جانب المختصين من البنك العربي.

واختتمت المبادرة فعالياتها باختيار أفضل ثلاث أفكار حيث قام الرياديون بعرض مشاريعهم ومناقشتها أمام لجنة تحكيم ضمّت الآنسة رندة الصادق، نائب المدير العام التنفيذي للبنك العربي، السيد ايريك موداف، رئيس قطاعات الدعم والعمليات والتشغيل والأنظمة للبنك العربي، السيد عمر جودت الساطي، المدير الإداري لـ "داش فنتشرز" DASH Ventures والسيد فيصل حقي من البنك العربي. وقد فازت بالمركز الأول شركة Quiq Claim وفازت بالمركز الثاني شركة أموالكم AmwalCom فيما حصلت شركة Changecom على المركز الثالث وقد حصل الفائزون على جوائز نقدية من البنك العربي كدعم لهم لمواصلة العمل على تحقيق وتطوير أفكارهم ومشاريعهم.

وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت الآنسة رندة الصادق: "يشكل إطلاق هذه المبادرة من قبل البنك العربي خطوة أخرى في إطار جهود البنك الرامية إلى تعزيز روح الابتكار والريادة لا سيما لدى فئة الشباب وذلك بهدف صقل إمكاناتهم وإبداعاتهم وتوظيفها للمساهمة في تطوير الصناعة المصرفية." وأضافت الصادق: "نعتز بالنجاح الذي حققته هذه المبادرة والذي تمثل في عدد ونوعية الأفكار التي تعاملنا معها وكذلك مستوى الحماس والتفاعل للرياديين خلال المراحل المختلفة للمبادرة، حيث مثلت هذه المبادرة تجربة مميزة للرياديين من شأنها أن تسهم في تمكينهم من متابعة تطوير أفكارهم وتوسعة آفاقها".

ومن الجدير بالذكر هنا أن البنك العربي يعتبر من بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في توظيف أحدث الحلول التكنولوجية الرقمية على صعيد الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها لعملائه عبر مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات العملاء من مختلف الفئات والقطاعات. حيث بادر البنك العربي إلى تأسيس منظومة متكاملة في هذا المجال تشمل مركز للابتكار ومسرعة أعمال. وينسجم هذا التوجه الاستراتيجي للبنك مع حرصه الدائم على دعم الرياديين من أصحاب الأعمال والمشاريع الناشئة التي تساهم في بناء قدرات الشباب وتحفيز روح المبادرة والابتكار وتشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.