الهيئة العامة لشركة الاسواق الحرة توزع ارباح للمساهمين بنسبة 100%

وطنا اليوم-عقدت الهيئة العامة لشركة الاسواق الحره الاردنيه اليوم الثلاثاء إجتماعها السنوي العادي الثاني والعشرون برئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة معالي علي ظاهر الغزاوي وحضور الرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي واعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات وعدد كبير من المساهمين وبمشاركة عدد من ممثلي وسائل الاعلام، وافقت خلاله على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (100%) من رأس مال الشركة البالغ (22.500.00) دينار كأرباح نقديه على المساهمين والاحتفاظ بالباقي بعد التوزيعات المقترحه كأرباح مدوره، ودراسة زيادات استثمارات الشركة بما يخدم تعظيم قيمة الموجودات وحقوق المساهمين

فيما اظهرت البيانات الماليه ارتفاع مبيعات الشركة للعام 2018 بقيمة ( 7.057.941) دينار وبنسبة ارتفاع بلغت (7.44%) تقريبا مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2017، حيث بلغت قيمة المبيعات (101.831.043) دينار للسنة المالية 2018 في حين كانت قيمة المبيعات في السنة المالية 2017 (94.773.102) دينار، كما بلغت الأرباح للعام 2018 (28.376.532) دينار مقارنة مع (25.393.985) دينار للعام 2017 وبزيادة بلغت (2.982.547) دينار وبنسبة ارتفاع بلغت(11.74%) تقريبا.

من جانب آخر، فقد تميز اجتماع شركة الاسواق الحرة بالسلاسة وذكر الانجازت الكبيرة التي تقوم بها الشركة والانجازات العظيمة بمحافظتها على حقوق المساهمين فبالرغم من كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة والمنطقة الا ان شركة الاسواق الحرة بقيت قصة ناجحة تستوقف الجميع بسبب تميزها وتحقيقها لأرباح قد تكون خيالية مع وجود العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى حققت تراجع كبير في ارباحها ...كل هذا يعود للإدارة الحصيفة وذات النظرة البعيدة في التخطيط , والعمل بصمت بعيدا ً عن الاضواء والاعلام

وقال رئيس المجلس علي الغزاوي إن التطور في واقع الشركة والانجازات غير المسبوقه التي تحققت قد رسخت الشركة ومجموعة الاسواق ومشاريعها كأحد اهم الشركات المساهمه العامه من حيث النتائج الماليه والاهم تطور دورها في الاقتصاد والاستثمار الوطني.