الرحاحلة يفتتح مديرية الضمان الاجتماعي في غرفة تجارة عمان

وطنا اليوم-عمان:وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغرفة تجارة عمان اتفاقية تفاهم تم بموجبها استحداث مديرية ضمان في مبنى الغرفة.

وقام بتوقيع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن غرفة تجارة عمان رئيسها خليل الحاج توفيق بحضور أعضاء الغرفة وعدد من موظفي المؤسسة.

وقال الرحاحلة أن افتتاح مديرية ضمان غرفة تجارة عمان الجديدة يعتبر امتدادا لفروع ومديريات ومكاتب المؤسسة المنتشرة في كافة محافظات المملكة وذلك بهدف تخفيف الأعباء وتوفير الجهد والوقت على المنشآت وأصحاب العمل، وتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمواطن وتسريعها في كل مكان بالمملكة بما يحقق الرضى لجمهورها ويعزز الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أهمية إيجاد مديرية خاصة بالضمان داخل مقر غرفة تجارة عمان لما سينعكس بشكل إيجابي على المنشآت التجارية المسجلة بالغرفة بما يخص أي موضوعات تتعلق بالضمان دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة الأخرى.

وأضاف أن المديرية تم تجهيزها لاستقبال المراجعين وتقديم خدمات تأمينية متكاملة للمنشآت وأصحاب العمل والمؤمن عليهم بالإضافة إلى توفير النشرات التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالضمان وامكانية التواصل المباشر مع موظفي المؤسسة والاطلاع على أيّة مستجدات وتطورات تصدر عن المؤسسة.

وأكد الرحاحلة أن عمل المديرية سينسجم مع التزام المؤسسة بلائحة حقوق متلقي الخدمة التي أقرّتها المؤسسة وتراقب تطبيقها في جميع فروعها ومكاتبها والتي تضمّنت ضمن محاورها توفير الأماكن المناسبة لتقديم خدمة متميّزة وفق أعلى معايير الجودة الممكنة وتتوافر على كافة الخدمات والتسهيلات لراحة مراجعي المؤسسة، وتمكين موظفيها من تقديم الخدمة اللائقة والمميزة لتلبية احتياجات جمهورها من المراجعين، إضافة إلى توسيع صلاحيات الفروع ورفع مستوى الجاهزية الفنية لها من خلال تحسين مهارات الاتصال لدى موظفيها، وتقديم الخدمة الشاملة والمتميزة وتجذير ثقافة خدمة العملاء وتحفيز الموظفين على رفع مستوى أدائهم والارتقاء به.

وعبر الرحاحلة عن سعادته لما وصلت إليه المؤسسة من انتشار وتوسع جغرافي في مختلف محافظات المملكة خدمةً للاقتصاد الوطني ولأبناء المجتمع المحلي ليصبح للمُؤسَّسة (23) فرعاً ومديرية ومكتباً، مشيراً إلى أن إيجاد مديرية ضمان داخل غرفة تجارة عمان سينعكس بالإيجاب على المنشآت وأصحاب العمل بما ستقدمه من خدمات تأمينية للمنشآت التجارية تتمثل بالاستفسار بشكل عام عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومنح الكتب الرسمية وكتب براءة الذمة، واستقبال إشعارات إصابات العمل والتقرير الطبي الأولي، ورفع الحجز الكلي عن المنشآت وتحديث بياناتها من خلال ضابط ارتباطها واستخراج كشوفات العاملين المشمولين لدى المنشأة بالإضافة إلى الشمول الأولي للمنشآت المبادرة حسب الأصول.

واستعرض الرحاحلة خلال ندوة تعريفية تم عقدها على هامش الافتتاح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وما لها من أهمية للمؤمن عليه وصاحب العمل تكمن بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم وتحفظ حقوقهم كما أنها تضمن ديمومة النظام التأميني لحماية الأجيال المتعاقبة.

وشكر الرحاحلة غرفة تجارة عمان ممثلة برئيسها ومجلس ادارتها على توفير المكان الملائم لمديرية الضمان وتهيئته بكافة متطلبات العمل ووسائل الاتصال التي تسهل سير العمل وتلبي احتياجات المراجعين وموظفي المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات.

وأكد على أن المؤسسة كانت وما زالت تمد يد التعاون بينها وبين كافة المؤسسات الوطنية المختلفة فيما يصب في صالح الوطن والمواطن بهدف تطوير العمل ومواكبة التطور بما يؤثر إيجابياً على متلقي الخدمة.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن استحداث مديرية للضمان الاجتماعي في مقر غرفة تجارة عمان يعد خطوة إيجابية للمراجعين وأصحاب العمل من خلال دمج الخدمات التي تقدمها الغرفة مع خدمات مؤسسة الضمان للقطاع التجاري الذي تمثله الغرفة.

وأضاف أن هذا الإنجاز سيحقق مزيدا من توثيق العلاقة بين غرفة تجارة عمان ومؤسسة الضمان وسيعزز العمل المشترك بينهما، مشيرا أن غرفة تجارة عمان تولي التاجر الأردني مجموعة من الأولويات وهو محط الاهتمام لديها، بالإضافة إلى أنها تسخر كل ما أمكن لخدمته في ظل التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية وصولا إلى استراتيجية واضحة لمعالجة تلك التحديات وذلك من خلال الشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية انطلاقا من ايمان غرفة تجارة عمان بحتمية أن تكون الشراكة بين القطاعين قائمة على مصلحة الاقتصاد الوطني، وأن تكون حقيقية وتترجم على أرض الواقع وبما يسهم في تيسير أعمال القطاعات الاقتصادية.

ويشار إلى أن مدة مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغرفة تجارة عمان سنة واحدة وهي قابلة للتجديد.







