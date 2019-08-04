عطاء لتقديم خدمات الطعام والضيافة على حافلات جت

وطنا اليوم-عمان:شركة النقليات السياحية الاردنية ( جت ) وهي مشغل رئيسي في مجال نقل الركاب من وإلى العقبة , وحيث ان غايتها هي توفير كافة الخدمات المريحة للركاب والمسافرين عبر حافلاتها , فإنها ترغب باستدراج عروض من الشركات المتخصصة بتقديم خدمة الطعام والشراب وخدمات الضيافة على متن كافة رحلاتها والمنطلقة من جميع مواقع الشركة ( الزرقاء , اربد , عمان ) الى ( العقبة ) وبالعكس

وذلك ضمن الشروط التالية :-

1- يجب على المورد تقديم الاوراق الرسمية بتسجيل الشركة او المؤسسة لدى الجهات المختصه

2- يجب على المورد تقديم جميع الشهادات الصحية اللازمة لممارسة عمله وللعاملين لديه على ان تكون سارية المفعول .

3- يقوم المورد بتوفير الموظفين المؤهلين لهذه الغاية ( مضيفين ومضيفات )

4- في حال إرساء العطاء يجب احضار كفالة بنكية ( كفالة حسن تنفيذ)

5- لجنة فتح العطاءات غير ملزمة بأقل الاسعار

6- يتم تقديم العروض بالظرف المختوم , وسيتم تزويد الشركات الراغبة بالدخول بالعطاء بكافة المعلومات الضرورية كعدد الرحلات وعدد الركاب والمواقع .

• على الشركات الراغبة والمهتمة للدخول بالعطاء تزويد اسمائهم على الرقم المبين أدناه, حيث سيتم عقد ورشة تعريفية بالعطاء يتم من خلالها شرح كافة التفاصيل عن العطاء وتزويد الشركات بكافة المعلومات الضرورية وذلك يوم الخميس الموافق (08/08/2019 ) الساعة 11:00 صباحاً في مبنى ادارة الشركة والواقع في

(الدوار السابع / خلف الملكية الاردنية )

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم

(0796079998)