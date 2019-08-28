الرئيسية | بنوك وشركات شركة البوتاس العربية تقدم (60) منحة دراسية لطلبة جامعة الحسين التقنية

وطنا اليوم-عمان وقعت اليوم في جامعة الحسين التقنية-مؤسسة سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني على هامش المؤتمر الثاني للجامعة الذي افتتحه وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني مندوبا عن سمو ولي العهد مذكرة تفاهم بين شركة البوتاس العربية والجامعة تقدم الشركة بموجبها (60) منحة دراسية للدرجة الجامعية المتوسطة في مجال الهندسة التطبيقية المعتمدة في الجامعة .

ووقع المذكرة عن شركة البوتاس العربية رئيس مجلس الادارة السيد جمال الصرايره وعن الجامعة الدكتور لبيب خضرا بعد ان وافق مجلس ادارة الشركة على هذا المشروع دعما للجامعة ولطلبتها الذين يتميزون باختصاصتهم الهندسية العلمية التطبيقية مع تبنى الشركة لتدريبهم واستقطابهم للعمل فيها بعد فترة التدريب .

وقال السيد جمال الصرايره نحن نرى اليوم قصة نجاح اردنية جديدة في مجال التعليم الجامعي في جامعة اردنية تحرص على تقديم درجة عالية من التعليم التقني والعملي وبمناهج مطابقة لاعلى المواصفات العالمية .

واكد رئيس مجلس الادارة ان شركة البوتاس العربية ممثلة بمجلس ادارتها والادارة التنفيذية يعبرون عن تقديرهم واعتزازهم بهذه الجامعة التقنية والتي تأسست بهدف تعليم يعزز من المهارات الاساسية والتخصصات الحيوية المطلوبة لسوق العمل , وهي تحرص دائما على تقديم درجة عالية من التعليم المتميز الذي ياتي انسجاما مع رؤيتنا الاردنية بان الانسان اغلى ما نملك , وان الاستثمار في مواردنا البشرية ونوعية تعليمها ومهاراتها وتنميتها من اهم الاولويات في الاردن لبناء مستقبل مشرق واقتصاد متين .

واشار الصرايره الى انه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية فان شركة البوتاس العربية قد اولت اهمية قصوى لتعزيز دورها في المساهمة في نهضة التعليم من خلال العديد من البرامج والمشاريع التعليمية في مختلف المجالات والقطاعات من بينها بناء عدد من المدارس وفق افضل النماذج العالمية ودعم انشاء العديد من المختبرات لعدد من المدارس والجامعات , واطلاق مشاريع برامج التقوية في المناطق الاقل حظا وبكلفة اجمالية بلغت اكثر من (15) مليون دينار , علما ان شركة البوتاس تخصص (8) بالمئة من الارباح للمسؤولية الاجتماعية , وقد انفقت على مدى ال (8) سنوات الاخيره حوالي (70) مليون دينار في مختلف المجالات , كما قدمت الشركة اكثر من (1050 ) بعثة دراسية جامعية لابناء الموظفين والاغوار الجنوبية .

واضاف الصرايره ان شركة البوتاس العربية ولايمانها المطلق في ان عملية التعليم هي عملية تكاملية مرتبطة ارتباطا وثيقا في عملية التدريب والتطوير فقد اطلقت برنامجها الذي اطلقت عليه اسم ( المتدرب المتميز) لرعاية الطلبة المتميزين من خريجي المعاهد المتوسطه والجامعات لتوفير فرصا تدريبية عملية وتأهيل المتدربين في مواقع الشركة ومصانعها ولمدة عامين , وقد استفاد من هذا البرنامج اكثر من ثلاثمائة متدرب قامت الشركة بتعيين معظمهم .

وقال الصرايره انه استكمالا للدور الريادي لشركة البوتاس في مجالات التعليم والتدريب فقد جاءت مبادرة الشركة وبقرار من مجلس ادارتها وبالتعاون مع جامعة الحسين التقنية لاطلاق برنامج مبتكر يضمن تقديم منح من شركة البوتاس لدراسة عدد من التخصصات التقنية في جامعة الحسين التقنية بواقع (60) منحة سنوية لعامي 2019 – 2020 , بهدف المساهمة في تقديم تعليم تقني نوعي للشباب الاردني وتغيير الفكر السلبي حول التعليم التقني .

من جانبه اشاد الدكتور لبيب خضرا رئيس جامعة الحسين التقنية بجهود الادارة والعاملين في شركة البوتاس العربية والتي اوصلت الشركة الى مصاف الشركات المتميزة .

وقدم الدكتور لبيب الشكر والعرفان لرئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية السيد جمال الصرايره ولمجلس ادارتها على هذا الدعم الذي يلبي حاجة الجامعة ويغذي طموحات طلبة الجامعة في التعليم التقني والتدريب .

وحضر التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركة والجامعة الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور وعدد من مدراء الشركة .

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