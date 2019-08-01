الأردنية للطيران توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

وطنا اليوم-عمان:وقعت الشركة الاردنية للطيران وبرنامج الامم المتحدة الانمائي مذكرة تفاهم لدعم اهداف التنمية المستدامة

ويأتي هذا التوقيع لتعزيز التعاون بين المؤسستين الرائدتين لدعم اهداف التنمية المستدامة حيث سيتعاون كلا الطرفين في مجالات ذات أولوية مشتركة مثل محاربة الفقر والجوع وستعمل على المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي وتكييف أهداف التنمية المستدامة كإطار عمل مشترك.

و يسعى كلا الطرفين(UNDP ) والاردنية للطيران من خلال الاتفاق الجديد إلى إنشاء حملات مشتركة ومواءمة أهداف التنمية المستدامة مع المسؤولية المجتمعية للشركة .

وتؤكد الاتفاقية ، التي تم توقيعها في مطار الملكة علياء الدولي من قبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، سارة فيرير أوليفيلا ، والرئيس التنفيذي للشركة الاردنية للطيران ، الكابتن زهير الخشمان ، التزام الشركة الأردنية للطيران بدعم خطة التنمية الجديدة ، التي اعتمدتها الدول الاعضاء في الأمم المتحدة رقم 193 في عام 2015 للقضاء على الفقر ، ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ.

و ستعمل الاتفاقية على تعزيز شعار SDG في الخارج من الطائرات ، وتصاريح الصعود إلى الطائرة ، ومجلة inflight ، كما انها ستعمل على مواءمة العمليات التجارية مع أهداف التنمية المستدامة.

و قالت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سارة فيرير أوليفيلا إنها طريقة رائعة ومثيرة للغاية لتعزيز الأهداف العالمية المستدامة ، والأولى من نوعها في الأردن "مع تقديم معلومات أهداف التنمية المستدامة على الطائرات ، وصعود الطائرة ، ومجلات رحلات الطيران ، وشاشات المطارات ،

وتابعت" نأمل أن يكتسب ملايين المسافرين الآن نظرة أفضل عن أهداف التنمية المستدامة وكيف يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع القطاع الخاص على تحقيق مستقبل جيد للجميع"

واضافت " تركز شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع القطاع الخاص في الأردن بشكل أساسي على إيجاد حلول مشتركة لمعالجة التنمية المستدامة والتأثير على الشركات الأساسية .

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية للطيران الكابتن زهير الخشمان خلال حفل التوقيع: "مهمة الشركة الأردنية للطيران هي تحسين رضا العملاء ، وتعزيز قيمة الموظفين والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

واكد الرئيس التنفيذي زهير الخشمان "بقدر ما نسعى لتحقيق نمو شركة الأردنية للطيران ، فإننا نقدم أيضًا مساهمات كبيرة في توفير الطاقة وحماية البيئة وكذلك للجمعيات الخيرية المعنية بالفقر والتعليم".

,واما فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فانه يعمل في ما يقارب 170 دولة وإقليم ، مما يساعد على تحقيق مطلب القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والإقصاء" نحن نساعد البلدان على تطوير سياسات ومهارات قيادية وقدرات مؤسسية من أجل الحفاظ على نتائج التنمية".

وحول أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015 ، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، والتي ركزت على العناصر الثلاثة المترابطة: النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة.

و مع وجود 17 من أهداف التنمية المستدامة في صميمها ، فإن جدول الأعمال يعتبر عالميا ومتكامل وقابل للتحويل ويهدف إلى تحفيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ من الآن وحتى 2030.

من الجدير بالذكر ان الشركة الأردنية للطيران تأسست في عام 1998 كشركة طيران أردنية مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في عمان .

واسسها رجل الأعمال الكابتن محمد الخشمان حيث بدأت شركة الطيران الأردنية بطائرة واحدة و 28 موظفًا ،

وتوسعت اعمالها لتصل الى تشغيل 17 طائرة بوينغ وإيرباص مملوكه بالكامل للشركة الأردنية للطيران وتضم أكثر من ألف موظف وهي الشركة الطيران الاولى والوحيده التي وقعت مثل هذه الاتفاقية في الاردن.