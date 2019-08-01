خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة غير ملزم للبنوك الأردنية

وطنا اليوم-عمان:أكد خبير اقتصادي ومصرفي أن قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي حول خفض أسعار الفائدة الرئيسية على جميع أدوات السياسة النقدية ربع نقطة مئوية، غير ملزم للبنوك العاملة في السوق المحلية وتعود حرية تطبيقه لكل بنك على حدا.

وقال الخبير في تصريح صحفي، إن بعض البنوك ستعمل على تخفيض سعر الفائدة تزامنا مع بدء تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل وذلك لمعاناتها سابقا من الارتفاع المستمر للفائدة وانعكاساته على إقبال المواطنين على طلب القروض.

وأوضح أن القرار سينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن أثر النفع منه سيعود على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بعد مرور ما لا يقل عن شهر من تطبيقه.

وأبدى الخبير الاقتصادي أمله في أن يكون هناك تخفيض آخر لأسعار الفائدة مشددا على أن مثل هذه التخفيضات ستحفز الأسواق المحلية والقطاعات المختلفة

ورجح الخبير الاقتصادي أن تعكس البنوك تخفيض الفائدة على القروض نهاية شهر آب الجاري.

وكان البنك المركزي قد أصدر بيانا أكد فيه أن القرار جاء في ضوء انخفاض معدل التضخم وتوقع بقائه عند هذا المستوى المنخفض خلال العام الحالي، وتحسن أوضاع ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري والتطورات الإيجابية التي تشهدها المؤشرات النقدية المتمثلة في ارتفاع الودائع والتسهيلات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفر مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وقال البنك المركزي إنه سيستمر بمتابعة المتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.