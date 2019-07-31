اتفاقية لتخفيض أسعار الكهرباء المستهلكة في مناجم الفوسفات

وطنا اليوم-عمان:وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية الأربعاء، اتفاقية لتخفيض أسعار الكهرباء المستهلكة في مناجم الحسا والشيدية والابيض والمقدرة بنحو 40 مليون كيلو واط سنويا.

ونصت الاتفاقية، التي وقعت بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، على تخفيض سعر الكهرباء المستخدم في المناجم من 230 فلسا لكل كيلو واط إلى 160 فلسا لكل كيلو واط ولمدة ثلاث سنوات.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للفوسفات شفيق الاشقر والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة.

وأكدت زواتي خلال توقيع الاتفاقية، حرص الحكومة على دعم شركة مناجم الفوسفات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مبينة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لدعم الشركة وخفض كلف الطاقة التي تتحملها.

رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات، قال إن الاتفاقية ستسهم في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة التي تتحملها الشركة بحدود 4 إلى 5 ملايين دينار سنويا، معربا عن تقدير الشركة للجهود المتواصلة للحكومة ممثلة بوزارة الطاقة لدعم القطاع الصناعي الاردني الذي تشكل شركة مناجم الفوسفات أحد أهم مكوناته، فيما أشاد كذلك بدور شركة الكهرباء الوطنية لإخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود.

ودعا الذنيبات شركة الكهرباء الوطنية لإعادة النظر في أسعار الطاقة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الفوسفات وصناعات التعدين، بعد أن وقعت شركة مناجم الفوسفات أخيرا مذكرات تفاهم لإنشاء مصنع لانتاج حامض الفوسفوريك، وآخر لانتاج المنيوم الفلورايد، ومصنع لاستخلاص الفوسفات الاصفر من مخلفات الفوسفات.

وقال إن هذه الاستثمارات الكبيرة والحيوية تتطلب استهلاكا كبيرا من الكهرباء والمياه، ما يستدعي وجود اسعار تشجيعية لدعم هذا النوع من الاستثمارات وجذب المزيد منها.