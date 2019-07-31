23.6 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنيّة في النصف الأول 2019

وطنا اليوم-عمان:ارتفع صافي أرباح شركة مصفاة البترول الأردنيّة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 57.8 بالمئة، لتسجل الأرباح 23.6 مليون دينار، مقارنة مع 14.9 مليون دينار لذات الفترة من عام 2018.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن الشركة، فقد سجلت مبيعات الشركة من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز نحو 277.7 مليون دينار، في حين بلغت مبيعات مصنع الزيوت 11.5 مليون دينار، بينما بلغت مبيعات تسويق وبيع المنتجات البترولية 449.3 مليون دينار.

وفي ذات السياق، سجلت مديونية الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات الكهرباء لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية بنهاية حزيران من العام الجاري 675 مليون دينار.

الى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين، ان الشركة تسير في خطوات ثابتة على مسار تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، حيث تم إنجاز عدة مراحل هامة على هذا المسار.

وبين المهندس العلاوين، أنه تم إنجاز الدراسة الأولية للجدوى الاقتصادية، واختيار تركيبة منشآت التوسعة واختيار التكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع، بالإضافة لاستكمال التصاميم الأساسيّة للمشروع.

كما وأن الشركة الإسبانية قد انتهت من تنفيذ التصاميم الهندسية التفصيليّة الأولية للمشروع، معلناً أن الشركة ستقوم خلال فترة قريبة بتوقيع اتفاقية مع المستشار المالي لغايات إعداد التمويل والمباحثات مع الجهات التي تبدي اهتماما بتمويل المشروع.

وأشار المهندس العلاوين إلى أن شركة مصفاة البترول تعكف حاليا على إعداد الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركة متخصصة لغايات الإشراف وإدارة مرحلة تنفيذ مشروع التوسعة.

ومن جهة أخرى، أعلن العلاوين انه سيتم تحديث محطات هيدرون "جولف" التي بحاجة الى تحديث وتركيب كل ما يلزم لها لتواكب المواصفات المعتمدة لدى شركة جوبترول.