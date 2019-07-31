100 شركة تخليص مهددة بالتوقف عن العمل

وطنا اليوم-عمان:أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن أكثر من 100 شركة تخليص مهددة بوقف عملها لعدم ترخيصها من دائرة الجمارك، اعتبار من صباح يوم غد الخميس وبغرامة مع الإيقاف بواقع 800 دينار لتجاوز الترخيص.

وأشار أبو عاقولة إلى أن النقابة تقدمت باستدعاء إلى مدير عام الجمارك لإعطاء مهلة جديدة لشركات التخليص بخصوص ترخيصها والتي تنتهي اليوم الإربعاء إلا أن الطلب تم رفضه، لأفتاً إلى أن هذه الشركات تٌشغل 1000 موظف.

وقال أبو عاقولة إن تعطل الشركات عن الترخيص يعود إلى التعهدات القديمة والبيانات التي ظهرت حديثاً بعد تحديث الأنظمة لدى دائرة الجمارك حيث يتطلب من شروط الترخيص إبراز براءات ذمة من المراكز الجمركية وهي بيانات سلمت سابقاً وتم إتلافها من قبل الجمارك وبعد تعديل الأنظمة تم مطالبة الشركات بأبرازها .

وأكد أبو عاقولة أن شركات التخليص العاملة طلبت من مجلس إدارة النقابة عقد إجتماع طارئ لدراسة التوقف عن العمل بجميع المراكز الجمركية بالمملكة في وقت واحد.

وأشار ابو عاقولة إلى أن مجلس النقابة تريث في إتخاذ مثل هذا القرار لما بعد عيد الأضحى خوفا من تعطل مصالح القطاعات الأقتصادية لوجود بضائع تخص العيد مكدسة في ميناء العقبة والمطار والمراكز الحدودية.

وأوضح أنه سيتم الأعلان عن موعد الأجتماع في وقت لاحق لادراج العديد من القضايا الأخرى التي تهم الشركات على جدول أعمال الاجتماع الطارئ ومنها إدراج شركات التخليص وأصحابها بالقضايا الجمركية و تكييفها بالجرم كون هذه شركات التخليص هي الحلقة القوية بتحصيل أموال القضايا لوجود كفالات مقدمه منها لدائرة الجمارك تضمن دخول وخروج البضائع .

وبين أن منع أصحاب شركات التخليص من السفر خارج المملكة يؤدي إلى تعطيل أعمالهم وتحصيل أموالهم من الشركات العاملة خارج الاردن.