الفوسفات تتبرع بـ 250 ألف دينار لصيانة المدارس الحكومية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة مناجم الفوسفات عن دعم المبادرة الوطنية التشاركية لصيانة المدارس الحكومية بمبلغ 250 ألف دينار، في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة في دعم المجتمعات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم وتوفير البيئة المدرسية الملائمة لطلبة المدارس الحكومية.

ويأتي هذا التبرع، استجابة للمبادرة الوطنية التشاركية لصيانة المدارس الحكومية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وانطلقت من مدرسة جلال الدين السيوطي في منطقة المنارة، ضمن الحملة الوطنية "أردن النخوة"، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في آذار الماضي، وكانت باكورتها مبادرة دعم الغارمات، وتلتها مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز قيم ومبادئ التكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع الأردني، وتبناها عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات إن التبرع يأتي ضمن حزمة متكاملة من الدعم الذي تقدمه الشركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وبما يعزز من الوعي المجتمعي تجاه المدارس الحكومية، ويبني علاقة إيجابية بناءة ووطيدة بين المجتمع والمدارس التي تحتاج إلى الاهتمام والدعم من الجميع، لافتا إلى أن الشركة كان لها إسهامات كبيرة في تنمية المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وتستهدف المبادرة التي يجري تنفيذها بجهود تشاركية تطوعية من أبناء المجتمع الأردني الى صيانة وتجميل عدد من المدارس الحكومية في مختلف مناطق المملكة بمشاركة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمعات المحلية.