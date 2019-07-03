الرئيسية | بنوك وشركات 4.28 مليون دينار أردني أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan) كما في نهاية النصف الأول للعام 2019

وطنا اليوم-صادق مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan) على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/06/2019 وذلك في اجتماعه الرابع لسنة 2019 في يوم 28/07/2019، برئاسة ناصر اللوزي رئيس المجلس، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني.

وقد صرح رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي بأن نتائج أعمال الشركة في نهاية النصف الأول من العام 2019 انسجمت مع التوقعات، حيث بلغ ربح الاكتتاب 4.63 مليون دينار أردني فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة حوالي 4.28 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 83% عن ذات الفترة من عام 2018 فيما بلغ صافي ربح الفترة بعد الضريبة 3.37 مليون دينار أردني.

كما أضاف الدكتور الوزني أن الأقساط المكتتبة بلغت 49.58 مليون دينار أردني مقارنة مع 51.27 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 3.3%، في حين بلغت التعويضات المدفوعة 30.27 مليون دينار مقارنة مع 37.70 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت20 % مما انعكس ايجابيا ً على النتائج الفنية للشركة. كما استطاعت الشركة تخفيض نسبة المصاريف الإدارية و العمومية إلى صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 6% كما في نهاية النصف الأول من عام 2019 عن نفس الفترة من العام السابق مما ساهم أيضاً في تخفيض نسبة الخسارة المجمعة من 96% إلى 85% لنفس الفترات المذكورة.

كما استطاعت الشركة تعزيز ودائعها البنكية بما مجموعه 5.5 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من السنة ليصل إجمالي النقد و الودائع البنكية إلى 51.6 مليون دينار أردني تمثل 47% من مجموع أصول الشركة و يعزز من هامش ملاءتها.

و على الجانب الآخر فقد انخفضت التزامات الشركة تجاه دائنيها من 75.67 مليون دينار كما في 30/06/2018 إلى 74.81 مليون دينار كما في 30/06/2019.

فيما ارتفعت حقوق المساهمين من 23.25 مليون دينار كما في 30/06/2018 إلى 26.48 مليون دينار كما في 30/06/2019 مما انعكس إيجاباً على القيمة الدفترية للسهم و التي ارتفعت من 1.08 دينار/سهم إلى 1.23 دينار/سهم.

ومن الجدير بالذكر أن شركة الشرق العربي للتأمين عضو في مجموعة الخليج للتأمين المتواجدة في عدة دول عربية وإقليمية، هذا وقد حافظت الشركة على تصنيفها للعام 2018 مع وكالة التصنيف العالمية A.M Best حيث بلغت قوة الملاءة المالية للشركة درجة B++ وبلغ تصنيفها الائتماني bbb خلال العام 2018.

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