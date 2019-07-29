Orange الأردن تدعم المنتخب الأردني لكرة السلة كراعي الاتصالات الحصري

وطنا اليوم-عمان:اعلنت Orange الأردن عن دعمها للمنتخب الأردني لكرة السلة "صقور الأردن" في مشواره ضمن نهائيات كأس العالم، المنوي إقامتها في الصين خلال العام الحالي، كونها راعي الاتصالات الحصري للمنتخب، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بحضور الرئيس التنفيذي للشركة تيري ماريني ، ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، ولاعبي المنتخب ومجموعة من المدراء التنفيذين والموظفين من الشركة.

وخلال كلمته، عبّر الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، تيري ماريني، عن اعتزازه بالشراكة المميزة التي تجمع Orange الأردن واتحاد كرة السلة الأردني، والتي كان لها دور بارز في المساهمة في تحقيق إنجاز وصول المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وأشار ماريني إلى أن دعم الشركة لصقور الأردن يأتي انطلاقاً من توجهاتها الرامية لدعم المواهب الشابة في مختلف المجالات.

وأكّد ماريني على أن Orange ستواصل تقديم دعمها المادي والمعنوي لمنتخب الصقور خلال فترة الإعداد لنهائيات الصين 2019، أسوة بالدعم الكبير الذي قدّمته الشركة للمنتخب خلال مبارياته في مرحلة التصفيات الآسيوية. كما تطرّق ماريني للحديث عن الحملة الضخمة التي تعدّها Orange الأردن لدعم المنتخب، والمساهمة في تحقيقه لأفضل النتائج خلال النهائيات.

من جانبه قال عليان : "نعتز ونفتخر بشراكتنا مع شركة اورانج الأردن الداعم الرسمي لصقور المنتخب الوطني ، حيث كان لهذا الدعم أكبر الأثر في إنجاح مسيرة إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم في الصين خلال شهر آب 2019 .وهذا ان دل على شيء فانه يدل على عمق التزام الشركة بإبراز الهوية الوطنية و كل ما يعتز و يفتخر به الاردنيون و برعاية المواهب الوطنية والعمل الجماعي ونأمل أن يستمر الدعم لباقي منتخباتنا" .

هذا وتحرص Orange الأردن على التواجد الدائم في شتى الفعاليات المتعلقة بالشباب، وتعمل باستمرار على تعزيز دورهم وتمكينهم وتطوير مهاراتهم المختلفة، وذلك تماشياً مع أهداف خطتها للمسؤولية المجتمعية، التي تضع تلبية احتياجات الشباب على رأس أولوياتها، انطلاقاً من كونهم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل أفضل للمجتمع الأردني.







